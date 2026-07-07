Cặp vợ chồng không hôn thú buôn ma túy để có tiền ăn tiêu

ANTD.VN - Sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, Minh và đồng phạm lấy việc buôn bán ma túy làm “kế sinh nhai”…

Ngày 7-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Trần Quang Minh (SN 1995, trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội), Hoàng Thị Anh Đào (SN 1992, trú tại phường Láng, Hà Nội), Nguyễn Hải Hà (SN 1973, trú tại phường Yên Hòa) cùng mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng tội danh, bị cáo Lê Thị Nga (SN 1976, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) bị xử phạt 20 năm tù, bị cáo Nguyễn Quý Hùng (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) bị xử phạt 18 năm tù và bị cáo Nguyễn Thị Linh (SN 1974, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) bị xử phạt 16 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình xét xử làm rõ, khoảng gần 21h ngày 23-6-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Láng Thượng (Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực trước nhà số 1B ngõ 103 Pháo Đài Láng phát hiện Nguyễn Quý Hùng và Trần Quang Minh có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng công an tiến hành kiểm tra, thu giữ tại giá treo đồ xe máy của Hùng 1 túi nilon màu hồng trong đó có chứa vỏ hộp bánh ChocoPie đựng heroin. Sau đó, cơ quan điều tra (CQĐT) tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Quang Minh phát hiện Phạm Trung Hiếu, Hoàng Thị Anh Đào đang có mặt ở trong phòng, thu giữ một hộp carton chứa nhiều loại ma túy như Ketamine, MDMA, heroine, Methamphetamine.

Tại CQĐT, Trần Quang Minh khai anh ta và Đào sống với nhau như vợ chồng. Khoảng đầu tháng 5-2025, Minh và Đào bàn nhau mua ma tuý về bán kiếm lời. Minh là người tìm mua các loại ma tuý, còn Đào là người đóng gói để bán cho khách.

Qua mối quan hệ xã hội, Minh quen biết Nguyễn Hải Hà và nhiều lần mua ma tuý của Hà. Mỗi lần, Minh mua của Hà từ 50 đến 100 viên thuốc lắc, khoảng 1-2 uốn Ketamine, 1 lạng ma tuy “đá”.

Ngày 30-5-2025, Minh chuyển khoản 9,5 triệu đồng cho Hà để mua 50 viên thuốc lắc. Hà cất giấu 50 viên thuốc lắc ở trong túi rác ở phố Hoa Bằng, Cầu Giấy, TP Hà Nội và hướng dẫn vị trí để Minh đến lấy.

Ngày 4-6-2025, Minh mua 100 viên thuốc lắc của Hà với giá 18 triệu đồng đồng. Còn Hà mua 200 viên ma tuý hồng phiến của Minh với giá 4,5 triệu đồng.

Hà vẫn để 100 viên thuốc lắc ở trong túi rác để ở phố Hoa Bằng, sau đó Minh đến lấy và để lại túi nilon chứa 200 viên hồng phiến cho Hà.

Cùng ngày 4-6-2025, Minh tiếp tục mua thêm 1 lạng ma túy “đá” của Hà với giá 50 triệu đồng. Minh trả trước cho Hà 45 triệu đồng. Sau đó Hà gửi shiper mang đến nhà giao cho Minh.

Ngày 7-6-2025, Hà mua của Minh 200 viên hồng phiến với giá 4,5 triệu đồng. Sau đó, Minh đặt shiper mang đến nhà giao cho Hà… Mỗi lần mua ma tuý, Minh gọi điện cho Hà, rồi đến phố Hoa Bằng để nhận ma tuý theo chỉ dẫn của Hà.

Ngoài ra, Minh còn nhiều lần mua heroine và hồng phiến của Lê Thị Nga nhưng không nhớ thời gian cụ thể. Khi nào cần mua 10-20 túi hồng phiền hoặc 3-5 cây heroine, Minh gọi điện qua Zalo cho Nga để Nga mang đến nhà giao cho Minh. Minh trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Nga.

Minh nhớ lần cuối cùng là ngày 23-6-2025, Minh chuyển khoản 22 triệu đồng cho Lê Thị Nga để mua heroine và ma tuý hồng phiến.

Minh còn khai anh ta và Đào đã bán ma tuý cho nhiều khách nhưng không nhớ thời gian cụ thể. Minh nhớ lần cuối cùng là khoảng 20h15 ngày 23-6-2025, Nguyễn Quý Hùng gọi điện cho Minh để hỏi mua 35 gam heroine với giá 23 triệu đồng.

Sau đó, Minh báo cho Đào biết việc Hùng đến nhà để mua ma tuý và bảo Đào xuống mở cổng cho Hùng. Khi đang giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện. Trước đó, Hùng từng mua heroine và hồng phiến của Minh.

Thỉnh thoảng có khách, Minh lại đưa ma túy cho Đào bán. Sau đó, Đào chuyển khoản tiền cho Minh.

Riêng Phạm Trung Hiếu là khách đến chơi, không biết việc Minh và Đào cất giấu và bán ma túy cho khách nên CQĐT không đề cập xử lý. Tuy nhiên, xét nghiệm phát hiện Hiếu dương tính với ma túy nên CQĐT đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng này về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.