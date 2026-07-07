Truy nã đối tượng mượn ô tô Mecerdes Benz C300 rồi mang đi cầm cố

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 4-9-2024 tại phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Đối tượng Nghiêm Đình Sơn

Quyết định truy nã bị can Nghiêm Đình Sơn

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nghiêm Đình Sơn (SN 1996, trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nghiêm Đình Sơn có 1 tiền án về tội đánh bạc.

Theo hồ sơ, thông qua mối quan hệ xã hội, anh B.T.A (SN 1994, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) quen biết Nghiêm Đình Sơn từ năm 2021. Khoảng 20h ngày 4-9-2024, Sơn nhắn tin hỏi mượn anh A chiếc xe ô tô Mecerdes Benz C300 để đi có việc và hứa hẹn trả ngay trong đêm.

Tuy nhiên, ngay sau khi mượn được xe, Sơn không sử dụng mà mang đi cầm cố tại một cửa hàng cầm đồ ở đường Láng, thành phố Hà Nội. Sơn đã sử dụng giấy tờ giả mạo để tạo lòng tin, sau đó cầm cố xe lấy số tiền 850 triệu đồng.

Ngày hôm sau, không thấy Sơn đem trả xe, anh T.A liên hệ thì đối tượng thừa nhận việc đã đem xe mượn đi đặt cầm cố

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Nghiêm Đình Sơn nhiều lần nhưng hiện không xác định được Nghiêm Đình Sơn đang ở đâu. Căn cứ tài liệu chứng cứ, xác định hành vi của Nghiêm Đình Sơn đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Nghiêm Đình Sơn.

Nếu phát hiện Nghiêm Đình Sơn ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội, hoặc Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu đối tượng Nghiêm Đình Sơn ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.