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Pháp luật

Truy tìm 2 đối tượng mượn xe ô tô nhưng không trả

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Theo đơn trình báo, Trung và Kim hỏi mượn anh H (trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5. Tuy nhiên sau khi quá thời hạn, hai đối tượng không hoàn trả chiếc xe ô tô.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Lê Thành Trung (SN 1974; thường trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Kim (SN 1968; thường trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

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Hai đối tượng bị truy tìm

Theo đơn trình báo, vào năm 2017, Trung và Kim có hỏi mượn anh H (trú tại phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội) chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5. Tuy nhiên sau khi quá thời hạn, hai đối tượng không hoàn trả chiếc xe ô tô trên cho anh H.

Hiện, Cơ quan Công an chưa xác định được hai đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội quyết định truy tìm hai đối tượng trên.

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Từ khóa:

#Lạm dụng tín nhiệm

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