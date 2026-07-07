Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của doanh nghiệp

ANTD.VN - Công an phường Tiền Phong cho biết vừa phối hợp với Đồn Công an Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp nhiều xe máy tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Vân Trung 2.

Các đối tượng liên quan

Cụ thể, thủ phạm thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe mô tô tại nhà xe Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare ICT, Khu công nghiệp Vân Trung 2 (phường Tiền Phong) là Nông Văn Xuân (sinh năm 2001), trú xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn.

Theo tài liệu điều tra, ngày 8/6/2026, Nông Văn Xuân đã trộm cắp một xe mô tô trị giá khoảng 21 triệu đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định từ ngày 14/5 đến 18/6, Xuân liên tiếp gây ra 7 vụ trộm cắp xe mô tô tại nhà xe của Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare ICT, với tổng giá trị tài sản khoảng 70 triệu đồng. Tài sản trộm cắp được đối tượng bán cho nhiều người lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Từ lời khai của Xuân và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Tiền Phong tiếp tục làm rõ 4 đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Vy Văn Thắng (sinh năm 1998, trú ở xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), Đào Việt Phương (sinh năm 2007, quê tỉnh Điện Biên, tạm trú tại xã Đại Đồng), Vi Văn Điều (sinh năm 2007, quê tỉnh Điện Biên, tạm trú tại phường Nếnh), Trần Mạnh Tú (sinh năm 1997, quê tỉnh Lạng Sơn, tạm trú tại xã Đại Đồng). Quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ một xe mô tô cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.