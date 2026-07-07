Bắt nhóm đối tượng liên quan vụ tham ô gần 7 tỷ tiền công đức

ANTD.VN - Ngày 7/7/2027, Công an tỉnh Lạng Sơn qua công tác nghiệp vụ phát hiện một số dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Đền Công đồng Bắc Lệ (Đền Bắc Lệ), xã Tân Thành trong thời gian dài.

Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ quy định cơ quan CSĐT đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lãnh đạo xã Tân Thành cùng một số người liên quan.

Các đối tượng gồm: Phùng Văn Quang (SN 1979, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, Trưởng Ban quản lý đền Bắc Lệ), Trương Xuân Hữu (SN 1983, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, nguyên Trưởng Ban quản lý đền Bắc Lệ), Hồ Minh Đức (SN 1977, thủ quỹ ban quản lý đền), Hà Văn Hưng (SN 1976, thủ quỹ) cùng 8 người khác là thành viên ban quản lý đền.

Ngày 22/11/2023, UBND xã Tân Thành có quyết định thành lập Ban quản lý Di tích đền Công đồng Bắc Lệ, nhiệm kỳ 2023 - 2026, gồm có 13 thành viên (1 trưởng ban, 2 phó trưởng ban, 1 kế toán, 1 thủ quỹ và 8 thành viên của ban quản lý).

Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động tín ngưỡng tại đây, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất chiếm đoạt tiền, gây bức xúc dư luận.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2024 đến nay, các thành viên trong ban quản lý di tích lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, đã bàn bạc, thống nhất về việc gom tiền cung tiến từ trên các bàn thờ, cung đền, không đưa vào sổ sách công đức chiếm đoạt để chia nhau.

Bước đầu xác định, các đối tượng thuộc ban quản lý di tích đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với VKS nhân dân tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với 12 bị can về tội Tham ô tài sản.