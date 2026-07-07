Biến nhà ở thành "trang trại" khép kín quy trình trồng cần sa

ANTD.VN - Mua hạt giống trên mạng, đầu tư đèn LED, hệ thống thông gió, thiết bị đo độ ẩm, dinh dưỡng cho cây... các đối tượng từng bước xây dựng quy trình trồng cần sa nhằm thu lợi bất chính. Đường dây đã bị Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) triệt phá sau quá trình truy xét từ một đối tượng dương tính với loại ma túy này.

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy với chủ đề "Hà Nội chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy" và mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Theo đó, thời gian qua, Công an phường đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, xét nghiệm ma túy đối với nhiều nhóm đối tượng có nguy cơ cao như người làm việc tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, công nhân tại các công trình, người thuê trọ và các đối tượng nghi vấn khác.

Qua công tác rà soát, lực lượng Công an đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với chất ma túy; đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, truy vết, mở rộng điều tra, làm rõ các đường dây, ổ nhóm liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng lắp đặt các thiết bị, tạo một quy trình chăm sóc, nuôi trồng cần sa khép kín tại nơi ở

Đặc biệt, ngày 29-6-2026, từ việc phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy cần sa, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương xác minh, đấu tranh mở rộng và làm rõ thêm 21 đối tượng có liên quan đến việc sử dụng, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an phát hiện một số đối tượng có hành vi trồng cây cần sa với quy mô lớn nhằm phục vụ việc mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Huy Hùng (SN 1997; trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) khai nhận, bắt đầu sử dụng ma túy cần sa từ khoảng năm 2021. Do nhận thấy cần sa có giá bán cao, Hùng đã lên mạng Internet tìm hiểu kỹ thuật gieo trồng, đặt mua hạt giống, hệ thống đèn chiếu sáng, quạt thông gió, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhiều thiết bị chuyên dụng khác để tự trồng cần sa nhằm bán kiếm lời.

Đầu năm 2026, Hùng tổ chức trồng cây cần sa tại tầng 3 một căn nhà trên địa bàn phường Thanh Liệt và một căn nhà bỏ hoang thuộc khu Ao Ngòi, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Kiểm tra các địa điểm trên, lực lượng Công an thu giữ tổng cộng 97 cây cần sa đang trong quá trình sinh trưởng, chuẩn bị thu hoạch.

Cùng vụ án, Tào Đức Thịnh (SN 1994; trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) khai nhận, bản thân sử dụng cần sa và thường xuyên đặt mua ma túy trên mạng xã hội để vừa sử dụng vừa bán lại cho các đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính.

Trong quá trình hoạt động, Thịnh nhiều lần bán cần sa cho Nguyễn Văn Thắng (SN 2000; trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội). Sau đó, cả hai thống nhất phương thức hoạt động khép kín: Thịnh liên hệ nguồn hàng, giao dịch với khách và nhận tiền qua tài khoản ngân hàng; Thắng nhận, cất giấu ma túy, chia nhỏ, mang đến các điểm hẹn để khách tự đến nhận theo hướng dẫn.

Đến giữa năm 2025, Thịnh và Thắng bàn bạc tự trồng cây cần sa nhằm chủ động nguồn hàng và tăng lợi nhuận. Thịnh cung cấp hạt giống, hệ thống đèn LED, giàn trồng và các loại dinh dưỡng, đồng thời tìm hiểu kỹ thuật trên mạng xã hội rồi hướng dẫn Thắng trực tiếp chăm sóc, thu hoạch. Khám xét nơi ở của Thắng, lực lượng Công an thu giữ 30 cây cần sa đã thu hoạch, phơi khô, có tổng khối lượng 3.398,01 gam.

Vườn cần sa được phát hiện tại nơi ở của các đối tượng

Đến thời điểm hiện tại, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà Nội củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố 13 đối tượng về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời làm rõ một số đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.