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Pháp luật

Cựu thẩm phán bị bắt vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

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Thu An

ANTD.VN - Ngày 7-7-2026, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra vụ án Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”, xảy ra trong quá trình giải quyết vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định, trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên, Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội đã thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, dẫn đến kết luận số tiền đánh bạc chênh lệch trên 89 tỉ đồng, không tuyên tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo, tuyên trả cho các bị cáo nhiều vật chứng trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

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Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Đăng Phong

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.

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