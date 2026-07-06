Hai thanh niên thuê phòng trọ "tập kết" ma túy để bán lẻ

ANTD.VN - Ma túy được cặp đôi cất giấu tại phòng trọ, khi có khách, các đối tượng xé lẻ bán kiếm lời.

Thực hiện kế hoạch cao điểm, tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Tổ phòng chống tội phạm - Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn nên đã triển khai lực lượng tổ chức các biện pháp trinh sát, xác minh, thu thập tài liệu.

Cặp đôi thuê phòng trọ để cất giấu ma túy rồi xé lẻ bán kiếm lời

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 16h ngày 21-5-2026, phát hiện đối tượng Đỗ Xuân Giỏi, SN 2006, trú tại Đội 2, Phù Lưu Hạ, xã Hòa Xá, Hà Nội, hiện đang ở tại số 10, ngách 183, ngõ 750 Kim Giang, xã Thanh Liệt, Hà Nội xuất hiện tại địa bàn có biểu hiện nghi vấn giao dịch "hàng trắng", lực lượng Công an đã tổ chức kiểm tra, bắt quả tang.

Qua kiểm tra, Công an phường Hoàn Kiếm phát hiện, thu giữ 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, nghi vấn chứa ma túy dạng "ke". Đấu tranh tại chỗ, Đỗ Xuân Giỏi khai nhận, túi nilon trên là Ketamine, đang trên đường mang đi bán cho khách.

Số ma túy dạng Ketamine và "thuốc lắc" bị thu giữ tại phòng trọ của các đối tượng

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ, niêm phong vật chứng theo đúng quy định, đồng thời đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quá trình đấu tranh, Giỏi khai nhận còn có Trần Quý Quyết, SN 2006, đang ở trọ với Giỏi tại số 10, ngách 183, ngõ 750 Kim Giang, xã Thanh Liệt, Hà Nội, cùng tham gia mua bán trái phép ma túy.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại địa chỉ nêu trên. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Quý Quyết, đồng thời thu giữ nhiều túi chứa ma túy loại Ketamine và "thuốc lắc" (MDMA) với tổng khối lượng khoảng hơn 100 gam. Tại cơ quan Công an, Trần Quý Quyết đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết quả giám định xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ trong vụ án là 137,3 gam. Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.