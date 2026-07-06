Đối tượng trốn nã về tội mua bán hàng cấm sa lưới pháp luật

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp cùng Công an phường Cam Đường bắt giữ và bàn giao thành công đối tượng truy nã cho Công an tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Trần Văn Toán tại cơ quan Công an

Ngày 21/5/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã số 2779 đối với Trần Văn Toán, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Thành, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ về tội "Buôn bán hàng cấm".

Đồng thời triển khai các lực lượng phối hợp với Công an các tỉnh trên toàn quốc tổ chức truy tìm đối tượng.

Ngay sau khi nhận được thông tin phối hợp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an các phường, xã tiến hành xác minh, điều tra các trường hợp nghi vấn, nổi lên tại địa phương.

Đến ngày 4/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Cam Đường đã phát hiện, bắt giữ Trần Văn Toán khi đối tượng đang lẩn trốn tại tại khu vực tổ 15, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và tiến hành bàn giao đối tượng Trần Văn Toán cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.