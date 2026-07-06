Xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng một số doanh nghiệp đa cấp vi phạm

ANTD.VN - Sáu doanh nghiệp đa cấp bị phát hiện có vi phạm trong hoạt động kinh doanh, bị xử phạt tổng cộng 1,31 tỷ đồng trong năm 2025.

Kết quả xử lý vi phạm về bán hàng đa cấp năm 2025

Tại Báo cáo thường niên năm 2025 của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Ủy ban cho biết, thị trường bán hàng đa cấp phát triển ổn định, minh bạch. Hoạt động của các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ và đi vào nề nếp, cơ bản không phát sinh vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

Tính đến hết năm 2025, trên cả nước có 15 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, giảm 1 doanh nghiệp so với thời điểm 6 tháng đầu năm 2025, qua đó phản ánh xu hướng sàng lọc thị trường, nâng cao chất lượng và mức độ tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Trong năm 2025, Ủy ban đã tổ chức 6 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 6 doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 1.310.000.000 đồng (một tỷ ba trăm mười triệu đồng).

Qua hoạt động kiểm tra, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia ghi nhận các doanh nghiệp bán hàng đa cấp về cơ bản tuân thủ quy định pháp luật về bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, kinh doanh đa cấp vẫn tồn tại một số vi phạm như: Không thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; Không giám sát hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp để đảm bảo người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy tắc hoạt động;

Thực hiện không đúng nghĩa vụ báo cáo trong hoạt động bán hàng đa cấp đến cơ quan quản lý nhà nước theo quy định; Không thực hiện đúng quy định về đào tạo cho người tham gia bán hàng đa cấp; Chỉ định đào tạo viên không đáp ứng điều kiện để thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp;

Bên cạnh đó, có doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản của Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; Không thực hiện đúng quy định về đảm bảo tối thiểu 20% doanh thu bán hàng đa cấp trong một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Thông qua công tác kiểm tra, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục các vi phạm và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật, đồng thời thu thập thông tin thực tiễn phục vụ công tác hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.