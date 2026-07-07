Nam thanh niên bị lực lượng 141 phát hiện giấu bình xịt hơi cay với mục đích "tự vệ"

ANTD.VN - Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên khai nhận, bình xịt hơi cay được mua trên mạng xã hội mang theo bên mình với mục đích "tự vệ"

Khoảng 22h30 đêm 6-7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Y1/141-CATP Hà Nội phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại khu vực vỉa hè trước số nhà 65 phố Bạch Đằng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính theo quy định.

Bị tổ công tác 141 kiểm tra, thanh niên lộ bình xịt hơi cay giấu trong người

Qua kiểm tra, nam thanh niên khai nhận là Nguyễn Xuân Bắc, SN 2009, trú tại xã Chi Tiên, tỉnh Phú Thọ, hiện đang ở tại phố Bạch Đằng, phường Hồng Hà.

Trong quá trình kiểm tra, Nguyễn Xuân Bắc tự nguyện giao nộp 1 bình xịt hơi cay dạng hình trụ. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận, đã mua bình xịt hơi cay trên mạng xã hội mang theo bên mình để "tự vệ"

Tổ công tác Y1 đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật theo quy định, đồng thời hoàn thiện hồ sơ ban đầu và bàn giao Nguyễn Xuân Bắc cùng tang vật đến Công an phường Hồng Hà để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.