ANTD.VN - Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13 giờ ngày 24/11, sự cố khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết khiến 6 người tử vong, 10 người đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội điều động 7 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ y tế đến hiện trường lúc 8h20

Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo nhanh gửi UBND TP Hà Nội về công tác đáp ứng cấp cứu nạn nhân trong sự cố khí gas dẫn đến sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa xảy ra vào sáng 24/11.

Theo báo cáo, khoảng 8h ngày 24/11, Sở Y tế nhận được thông tin cấp cứu người bị tai nạn hỏa hoạn trong vụ sập nhà và bên trong có người. Ngay lập tức, Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội điều động 7 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ y tế đến hiện trường lúc 8h20.

Đến 8h25, lực lượng cứu hộ đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài. Tính đến 13 giờ, có 16 nạn nhân. Trong đó có 6 trường hợp đã tử vong, 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 4 trường hợp, Bệnh viện đa khoa Đống Đa 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 4 trường hợp.

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục đào bới khu vực sập đổ, Sở Y tế Hà Nội đã điều 2 kíp ở lại hiện trường tiếp tục hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.