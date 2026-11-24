ANTD.VN - Sở Y tế Hà Nội đề nghị 4 bệnh viện huy động tối đa nhân lực, thuốc, máu và trang thiết bị để cấp cứu, điều trị các nạn nhân trong sự cố sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận nạn nhân vụ việc

Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn gửi Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về việc tập trung cấp cứu, điều trị nạn nhân trong sự cố sập nhà tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở Y tế Hà Nội khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai, phòng khám đa khoa 125 Thái Thịnh và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội nhanh chóng điều xe cấp cứu gần nhất.

8h20 9 xe cấp cứu và 36 cán bộ y tế đã có mặt tại hiện trường.

Để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ tử vong và di chứng, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Giám đốc 4 bệnh viện khẩn trương triển khai 6 nhiệm vụ cấp bách.

Cụ thể, các bệnh viện phải huy động, tập trung tối đa mọi nguồn lực, từ nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền đến vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị cho các nạn nhân.

Các đơn vị bố trí bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn, tay nghề cao trực tiếp cấp cứu, điều trị với mục tiêu cao nhất là cứu chữa người bệnh.

Đối với các trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương, Sở Y tế yêu cầu tổ chức hội chẩn toàn viện, hội chẩn liên khoa, liên viện; chủ động đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khi vượt quá khả năng điều trị.

Sở Y tế Hà Nội cho biết sẵn sàng điều động, phối hợp để bảo đảm điều kiện điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Các bệnh viện cũng được yêu cầu sẵn sàng phương án chuyển tuyến an toàn đối với những nạn nhân có chỉ định; bảo đảm đầy đủ thuốc, máu, trang thiết bị và nhân lực thường trực cấp cứu 24/24h, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Sở Y tế đề nghị các bệnh viện quan tâm chăm sóc, động viên tinh thần người bệnh và thân nhân; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, bảo đảm chế độ, chính sách cho các nạn nhân theo quy định.

Các đơn vị phải khẩn trương rà soát, lập danh sách đầy đủ các nạn nhân đã tiếp nhận, thường xuyên cập nhật diễn biến sức khỏe, hướng xử trí và báo cáo nhanh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.