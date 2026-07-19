Hướng dẫn đảm bảo công tác an toàn cháy, nổ trong quá trình thi công công trình

ANTD.VN - Để các chủ đầu tư công trình đảm bảo công tác an toàn cháy, nổ tại công trường thi công, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 – Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp với UBND phường Bồ Đề, Phúc Lợi, Long Biên - Hà Nội tổ chức kiểm tra an toàn PCCC nhằm hạn chế sai phạm ngay từ ban đầu.

Tổ công tác kiểm tra hồ sơ PCCC&CNCH trong đầu tư xây dựng của chủ đầu tư, chủ cơ sở

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy nổ trong quá trình thi công, cũng như đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH của các chủ đầu tư, chủ cơ sở, đơn vị thi công trong quá trình thi công, xây dựng công trình, trong thời gian từ 27/05/2026 đến 15/07/2026, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 – Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với UBND phường Bồ Đề, Phúc Lợi, Long Biên để tổ chức kiểm tra an toàn PCCC trong quá trình thi công các công trình tại địa bàn.

Tổ công tác kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác PCCC&CNCH của chủ đầu tư, chủ cơ sở, đơn vị thi công tại công trường

Qua quá trình điều tra cơ bản, hiện trên địa bàn do Đội CC&CNCH khu vực 18 quản lý có 20 công trình hiện hữu đang thi công. Qua công tác kiểm tra tại các công trình đang thi công, đoàn kiểm tra đã tập trung đánh giá các điều kiện an toàn về PCCC như: việc bố trí hệ thống điện tạm, sắp xếp vật tư, vật liệu dễ cháy; hoạt động hàn cắt kim loại; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu; xây dựng phương án chữa cháy và thoát nạn; việc tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ; việc thực hiện công tác PCCC trong đầu tư xây dựng của chủ đầu tư, chủ cơ sở.

Kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác PCCC&CNCH của chủ đầu tư, chủ cơ sở, đơn vị thi công tại công trường

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã trực tiếp hướng dẫn chủ đầu tư, chủ cơ sở, đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC trong suốt quá trình thi công như: quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các khu vực có nguy cơ cháy nổ; bố trí lối thoát nạn thông thoáng; tăng cường kiểm tra hệ thống điện, không để xảy ra tình trạng câu mắc tùy tiện, quá tải. Đặc biệt, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các chủ cơ sở nâng cao trách nhiệm trong việc tổ chức tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC; đồng thời tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho công nhân, người lao động nắm vững kiến thức, kỹ năng xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Kiểm tra việc bố trí các phương tiện chữa cháy tại chỗ trong quá trình thi công

Qua công tác kiểm tra, hướng dẫn, nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về PCCC của chủ đầu tư, chủ cơ sở, đơn vị thi công đã có chuyển biến tích cực, góp phần phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong quá trình thi công xây dựng.

Trong thời gian tới, đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về PCCC, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn.