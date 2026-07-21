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Hà Nội quyết liệt xử lý phương tiện dừng đỗ sai quy định gây ùn tắc

TN

ANTD.VN - Tại Hà Nội nơi mật độ phương tiện đông và nhiều tuyến đường diện tích còn hạn chế, chỉ một chiếc xe ô tô dừng đỗ sai quy định cũng có thể gây cản trở dòng phương tiện, mất an toàn và gây mất mỹ quan đô thị. Đây cũng là một trong những tồn tại được thành phố xác định phải tập trung xử lý khi triển khai kế hoạch giải quyết năm điểm nghẽn. Hiện nay, cơ quan chức năng của Thủ đô đang vào cuộc quyết liệt với quan điểm xử lý vi phạm phải thường xuyên, liên tục, không làm theo phong trào, không để tái diễn.

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