ANTD.VN - Qua tuần tra, kiểm soát, Công an phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội phát hiện một nam thanh niên vận chuyển 5 bình khí N2O đi giao cho khách. Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 45 bình khí N2O tại một kho hàng trên địa bàn.

Đối tượng Vũ Nam Hùng

Rạng sáng 13-8-2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại đường Nguyễn Xiển, Công an phường Thanh Liệt phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda BKS 98E1-112.41 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một túi hàng chứa 5 bình khí N2O. Làm việc với tổ công tác, người điều khiển phương tiện khai nhận là Vũ Nam Hùng (SN 1989, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng).

Hùng khai nhận số bình khí N2O trên được lấy từ một kho hàng tại số 59 ngõ 214/55/38 Nguyễn Xiển, phường Thanh Liệt để vận chuyển đi giao cho khách.

Từ lời khai và tài liệu thu thập ban đầu, Công an phường Thanh Liệt tiến hành kiểm tra địa điểm được xác định là kho hàng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm 45 bình khí N2O đang được cất giữ.

Tổng cộng, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 50 bình khí N2O. Toàn bộ tang vật đã được lập biên bản, thu giữ để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Hiện Công an phường Thanh Liệt đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số khí N2O, mục đích tàng trữ, vận chuyển, việc mua bán, giao nhận và các cá nhân có liên quan, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc chủ động tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện số lượng lớn khí N2O góp phần phòng ngừa nguy cơ các chất khí này bị sử dụng trái phép, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.