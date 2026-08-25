Phát hiện sách giả từ hoạt động rao bán trên mạng xã hội

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Trọng (SN 1992), trú tại xã Hiệp Hòa về hành vi buôn bán hàng giả.

Cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn sách giáo khoa lậu

Qua công tác nghiệp vụ, đầu tháng 6-2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản rao bán các loại sách tư duy dành cho trẻ em. Đáng chú ý, một số sản phẩm có dấu hiệu bất thường về hình thức, chất lượng in ấn và tem chống giả.

Trước dấu hiệu nghi vấn, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an và các nhà xuất bản tiến hành đánh giá, đối chiếu mẫu sách. Kết quả bước đầu xác định một số sản phẩm không phải sách do các nhà xuất bản in, phát hành.

Từ thông tin thu thập được, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với các đơn vị giao hàng rà soát hoạt động mua bán, xác minh người nhận, người cung cấp và nơi tập kết.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định Dương Văn Trọng có liên quan đến việc mua bán số sách nghi giả.

Tiếp tục điều tra, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra kho hàng của Trọng tại xã Hiệp Hòa.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 67 đầu sách với 4.723 quyển, tổng giá trị tính theo giá in trên bìa hơn 562 triệu đồng. Số sách mang tên 6 nhà xuất bản gồm: Hồng Đức, Kim Đồng, Hà Nội, Thanh Niên, Lao Động và Thế Giới. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc số sách nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ để tiếp tục xác minh. Để làm rõ dấu hiệu giả mạo, cơ quan Công an phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ và các nhà xuất bản tiến hành đối chiếu mẫu sách.

Tổ công tác kiểm đếm số tang vật liên quan vụ án

Kết quả, Nhà xuất bản Thế Giới xác nhận cuốn “Cẩm nang sức khỏe phòng chống đột quỵ” là xuất bản phẩm giả mạo nhãn hàng hóa. Nhà xuất bản Hà Nội xác nhận 3 cuốn “Tổng hợp Tiếng Anh tiểu học”, “Công thức làm văn tiểu học” và “Công thức giải nhanh toán tiểu học” có màu sắc không khớp với bản lưu tại Nhà xuất bản; trong đó, cuốn “Công thức làm văn tiểu học” có dấu hiệu thiếu số trang ở phần trang xi-nhê.

Đáng chú ý, Nhà xuất bản Kim Đồng xác nhận 420 xuất bản phẩm trong số được kiểm tra là xuất bản phẩm giả mạo nhãn hàng hóa.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Dương Văn Trọng đã buôn bán gần 1.000 cuốn xuất bản phẩm giả của 3 nhà xuất bản Kim Đồng, Lao Động và Thế Giới, với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trọng khai nhận đã gom số sách giả từ nhiều hội nhóm trên mạng xã hội với giá rẻ, sau đó trà trộn với sách thật để bán kiếm lời. Đối tượng thừa nhận khi mua đã nhận thấy một số sản phẩm có chất lượng giấy, mực in, màu sắc, hình ảnh kém và không có tem chống giả nhưng vẫn đưa ra thị trường vì mục đích lợi nhuận.

Ngày 7-8 và 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Trọng về hành vi buôn bán hàng giả, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trước thềm năm học 2026-2027, nhu cầu mua sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện thiếu nhi và sách kỹ năng cho học sinh tăng cao. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân lựa chọn sách có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra thông tin nhà xuất bản, tem chống hàng giả và các dấu hiệu nhận diện sản phẩm. Khi phát hiện sách có dấu hiệu bất thường, cần thông báo cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.