Những việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn

ANTD.VN -Luôn là chỗ dựa cho nhân dân trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Đó là hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Hà Nội hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Khoảng 16h30 ngày 27/6, người đàn ông lớn tuổi có biểu hiện mệt mỏi, tinh thần không minh mẫn lang thang giữa thời tiết nóng bức tại khu vực chợ Đồng Vàng, xã Phượng Dực, được cán bộ chiến sĩ tổ cảnh sát trật tự Công an xã Phượng Dực phát hiện trong quá trình tuần tra kiểm soát. Khi được hỏi thăm về tên tuổi, nơi cư trú, người đàn ông chỉ nhớ tên và ở khu vực huyện Ứng Hòa trước đây. Ngoài ra không nhớ thêm được thông tin nào khác.

Công an xã Phượng Dực giúp người đàn ông đi lạc về với gia đình

Nhận thấy người đàn ông cần được hỗ trợ, tổ công tác đã đưa người đàn ông về trụ sở Công an xã, mua đồ ăn, nước uống cho ông. Đồng thời bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ khẩn trương trao đổi, phối hợp với Công an các xã trên địa bàn huyện Ứng Hòa (cũ) để xác minh. Chỉ sau 5 tiếng đồng hồ, đến 21h30 cùng ngày, lực lượng Công an xác định người đi lạc là ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1965, trú tại thôn Dương Khê, xã Vân Đình, thành phố Hà Nội.

Người nhà ông N lập tức lên Công an xã Phượng Dực đón ông về. Qua trao đổi, gia đình cho biết ông N bị suy giảm trí nhớ, đã rời khỏi nhà từ sáng 27/6/2026. Sau nhiều giờ không thấy ông trở về, gia đình rất lo lắng và đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực nhưng chưa có kết quả. Trong niềm vui mừng, xúc động khôn xiết, gia đình đã gửi lời cảm ơn chân thành đến

cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phượng Dực đã kịp thời phát hiện, chăm sóc và hỗ trợ ông trở về an toàn.

Cũng trong những ngày cuối tháng 6 năm 2026, Công an xã Quảng Oai, Hà Nội tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ anh Nguyễn Phương Nam (sinh năm 1987) về việc phát hiện một người đàn ông lớn tuổi có biểu hiện đi lạc tại khu vực ngã ba giữa Quốc lộ 32 và đường tỉnh 90.

Công an xã Quảng Oai giúp đỡ người đàn ông đi lạc

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người đàn ông là ông V.Đ.C (sinh năm 1969, trú tại tỉnh Ninh Bình). Ông cho biết lên Hà Nội mua thuốc nhưng bị lạc đường, không mang theo điện thoại và không thể liên lạc với người thân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Oai nhanh chóng liên hệ với thân nhân của ông Chiến.

Đồng thời, trong thời gian chờ người thân, Công an xã đã bố trí nơi nghỉ ngơi, động viên, chăm sóc sức khỏe cho ông Chiến; phối hợp với anh Nguyễn Phương Nam đưa ông trở về địa phương an toàn theo nguyện vọng của gia đình. Người thân ông Chiến bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Oai và anh Nguyễn Phương Nam vì đã tận tình giúp đỡ.

Trước đó, khoảng 20h20 ngày 23/6/2026, Công an xã Chương Dương tiếp nhận thông tin về một người phụ nữ đi lạc tại khu vực Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Chương Dương đã đưa người phụ nữ về trụ sở để chăm sóc, bảo đảm an toàn và ổn định tâm lý. Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an xã đã xác định được người phụ nữ là chị V.T.T. (sinh năm 1993), trú tại thôn Vân Hà, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội. Công an xã đã nhanh chóng liên hệ với gia đình chị T.

Công an xã Chương Dương đã trực tiếp đưa chị T. về bàn giao an toàn cho gia đình tại địa phương.

Ngay trong đêm 23/6, tổ công tác Công an xã Chương Dương đã trực tiếp đưa chị T. về bàn giao an toàn cho gia đình tại địa phương.

Những việc làm tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn của Công an các phường xã trên địa bàn Hà Nội, giúp người dân tránh được những mối nguy hiểm, nhất là những người già, trẻ nhỏ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân, củng cố niềm tin của quần chúng đối với lực lượng Công an nhân dân, cũng là cụ thể hóa cho phong trào Ba Nhất: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” đang lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô.