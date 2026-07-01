Bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác chi trả tiền đền bù Dự án Khu đô thị quốc tế Hà Nội

ANTD.VN -Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công an xã Thượng Phúc, Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình chi trả bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp Dự án Khu đô thị quốc tế Hà Nội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Dự án Khu đô thị quốc tế Hà Nội là một trong những dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực đổi mới diện mạo địa phương.

Công an xã Thượng Phúc đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình chi trả.

Song song với quá trình triển khai dự án, công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.

Vì vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Công an xã Thượng Phúc đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình chi trả.

Công an xã hỗ trợ người cao tuổi

Ngay từ sáng sớm các ngày tổ chức chi trả, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã có mặt tại địa điểm làm việc để triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Lực lượng được phân công thành nhiều tổ công tác, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như hướng dẫn người dân làm thủ tục, điều tiết, sắp xếp khu vực chờ nhận tiền, bảo đảm trật tự khu vực vòng ngoài và tăng cường bảo vệ nơi lưu giữ, chi trả tiền mặt.

Đồng thời Công an xã chủ động triển khai nhiều biện pháp, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không công khai số tiền vừa nhận tại nơi đông người.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn trực tiếp hỗ trợ, tháp tùng những hộ gia đình nhận khoản tiền lớn, người cao tuổi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt đưa tiền về nhà an toàn. Các tổ tuần tra lưu động được tăng cường trên các tuyến đường trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Minh, 72 tuổi, xã Thượng Phúc cho biết: Ngay sau khi nhận được tiền đền bù, tôi đã được lực lượng Công an xã đưa về tận nhà để bảo đảm an toàn. Tôi rất xúc động và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an xã Thượng Phúc.

Cùng chung tâm trạng, bà Nguyễn Thị Yến (65 tuổi, xã Thượng Phúc) nói: Tại các điểm chi trả tiền đền bù luôn có lực lượng Công an kiểm soát, hỗ trợ khiến người dân rất yên tâm.

Đại diện Công an xã Thượng Phúc chia sẻ: Công an xã luôn xác định công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Vì vậy Ban chỉ huy Công an xã đã phân công cán bộ chiến sĩ túc trực tại các điểm chi trả để bảo đảm an ninh trật tự. Với các trường hợp những hộ gia đình nhận khoản tiền lớn, người cao tuổi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, Công an xã sẽ bố trí cán bộ đưa về tận nhà để bảo đảm an toàn.

Tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thượng Phúc đã góp phần để công tác chi trả tiền bồi thường diễn ra an toàn, đúng quy định, tạo sự yên tâm, đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân Vì nhân dân phục vụ.