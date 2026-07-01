Công an cơ sở "đi từng ngõ, gõ từng nhà" lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

ANTD.VN - Dữ liệu sinh học (ADN) đang trở thành chiếc chìa khóa mở ra hy vọng xác định danh tính cho hàng vạn hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Ghi nhận trong những ngày gần đây, những bước chân của lực lượng Công an cơ sở tại phường Vĩnh Hưng và xã Bình Minh (Hà Nội) đã mang niềm hy vọng đó đến gần hơn với các gia đình.

CAP Vĩnh Hưng (Hà Nội) đến tận nhà lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Trong căn nhà nhỏ tại phường Vĩnh Hưng, người phụ nữ tóc đã bạc trắng, đôi chân không còn tự đi lại được từ nhiều năm nay, xúc động khi thấy tổ công tác của Công an phường cùng cán bộ y tế bước vào nhà. Không cần bà phải di chuyển, các thủ tục rà soát, đối chiếu thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được thực hiện gọn gàng, nhanh chóng ngay bên giường bệnh.

Bà là một trong hai trường hợp đặc biệt tại phường Vĩnh Hưng được lực lượng chức năng tổ chức thu nhận mẫu lưu động trong những ngày gần đây

Đối với những gia đình có người thân hy sinh trên chiến trường nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính, mẫu ADN của những người ruột thịt chính là sợi dây liên kết duy nhất, là cơ hội cuối cùng để đưa các anh về với đất mẹ.

Tại xã Bình Minh, câu chuyện cũng diễn ra tương tự. Trong ngày cao điểm, bên cạnh việc tổ chức điểm thu mẫu tập trung, tổ công tác lưu động của Công an xã đã trực tiếp đến nhà 3 thân nhân liệt sĩ già yếu, bệnh tật, không có khả năng đi lại để hỗ trợ.

Sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng thao tác lấy mẫu nước bọt, mẫu tóc không chỉ bảo đảm tính chính xác về mặt khoa học, bảo mật thông tin mà còn thể hiện thái độ kính trọng trước những hy sinh của thế hệ đi trước.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin là một chiến dịch lớn, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và phải chạy đua với thời gian, bởi lẽ những người thuộc thế hệ trực hệ của các liệt sĩ (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em ruột) hiện đều đã tuổi cao, sức yếu.

Công an xã Bình Minh (Hà Nội) hướng dẫn thân nhân liệt sĩ khai thông tin trước khi lấy mẫu ADN

Để chuẩn bị cho ngày cao điểm 29/6/2026, lực lượng Công an tại các địa bàn đã phải triển khai hàng tuần liền trước đó. Cán bộ chiến sĩ đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát, xác minh chính xác từng mối quan hệ nhân thân, giải thích cặn kẽ cho người dân hiểu về quy trình và tầm quan trọng của việc lưu trữ dữ liệu sinh học này.

Kết quả, trong ngày cao điểm gần đây, tại phường Vĩnh Hưng đã có 66 trường hợp thân nhân liệt sĩ chủ động đến điểm tập trung và 2 trường hợp được lấy mẫu tại nhà. Tại địa bàn xã Bình Minh, con số này là 83 trường hợp tại điểm tập trung và 3 trường hợp lưu động.

Những con số biết nói này không chỉ là kết quả của công tác chuyên môn, mà là minh chứng cho sự đồng lòng của người dân và sự tận tụy của lực lượng Công an cơ sở Thủ đô. Mỗi mẫu sinh phẩm được lưu giữ ngày hôm nay là một hy vọng được thắp lên, hiện thực hóa mong mỏi đoàn tụ sau hàng thập kỷ tìm kiếm của các gia đình liệt sĩ.