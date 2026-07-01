Luật Thủ đô 2026 - một trong ba trụ cột để Hà Nội mở rộng không gian phát triển

ANTD.VN - "Luật Thủ đô 2026 được thông qua là dấu mốc rất quan trọng, là 1 trong 3 trụ cột để thành phố được mở rộng ra một không gian mới cho Hà Nội" - đó là ý kiến của Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu tại Tọa đàm trực tuyến “Luật Thủ đô 2026: Không gian pháp lý đặc biệt để Hà Nội bứt phá phát triển” do Báo An ninh Thủ đô tổ chức.

Ông Lê Trung Hiếu- Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội nói về Luật Thủ đô 2026

Ông Lê Trung Hiếu- Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội cho hay, Luật Thủ đô 2026 giao chính quyền Thành phố 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, trong đó HĐND là 127 thẩm quyền; UBND là 56 thẩm quyền; Chủ tịch UBND là 16 thẩm quyền. Điều này tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, toàn diện để Thành phố phát huy tối đa tiềm năng, vị thế và tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng, phát triển Thủ đô theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Luật Thủ đô 2026 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây là dấu mốc rất quan trọng, là 1 trong 3 trụ cột để thành phố được mở rộng ra một không gian mới, trong đó có không gian phát triển là quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội vừa được công bố.

Về mặt chính trị, Luật Thủ đô 2026 mở ra không gian pháp lý quan trọng để Thủ đô tiếp tục phát triển, trong đó có các vấn đề là các công cụ pháp lý đủ mạnh để huy động nguồn lực nhằm triển khai được quy hoạch tổng thể cũng như thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng, đổi mới sáng tạo và xây dựng các nền tảng quản trị đô thị hiện đại.

“Đó là những điểm rất mới được quy định ở trong Luật Thủ đô. Các luật cũ đã quy định về việc phát triển các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tuy nhiên, Luật Thủ đô 2026 chú trọng thêm một hạ tầng nữa, là hạ tầng kỹ thuật số. Hạ tầng kỹ thuật số sẽ góp phần về phát triển kinh tế số là một nền kinh tế mà chúng ta cũng xác định rất quan trọng, trong giai đoạn 2025- 2030”- ông Lê Trung Hiếu nói.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Sở Tài chính, các vấn đề khác liên quan đến an sinh xã hội cũng được tập trung để xử lý. Thành phố Hà Nội hiện đã xác định 5 “điểm nghẽn” như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, cải tạo, chỉnh trang đô thị và phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

“Có thể khẳng định Luật Thủ đô không chỉ trao thêm thẩm quyền cho thành phố mà đặt ra một yêu cầu cao hơn về trách nhiệm và năng lực của các cơ quan thực thi của chính quyền các cấp. Việc cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tạo động lực mới, góp phần phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng bước xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế”- ông Lê Trung Hiếu nhấn mạnh.