Học sinh, sinh viên nghèo có thể được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Trong đó, Bộ đề xuất bổ sung đối tượng cho vay, đồng thời tăng gấp đôi mức cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mức cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể sẽ tăng mạnh

Theo quy định hiện hành tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg) đang quy định đối tượng vay vốn bao gồm: (i) học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; (ii) học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng sau: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật; (iii) học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã nơi cư trú.

Tại dự thảo lần này, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung đối tượng được vay chương trình này bao gồm cả học sinh, sinh viên có cả cha lẫn mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại mất năng lực hành vi dân sự để đảm bảo tính nhân văn, hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế.

Theo Điều 22 Luật Dân sự 2015 có quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan thì Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

Bộ Tài chính cho biết, qua rà soát, trên thực tế, ngoài các đối tượng được vay vốn theo quy định hiện hành thì còn có trường hợp học sinh, sinh viên trong hoàn cảnh khó khăn do cha/mẹ hoặc cả cha và mẹ mất năng lực hành vi dân sự. Do đó, việc bổ sung đối tượng này nhằm đảm bảo bao quát được các trường hợp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên thực tế.

Về mức vốn cho vay, theo quy định hiện hành, mức cho vay tối đa cho học sinh, sinh viên là 4 triệu đồng/tháng để hỗ trợ chi trả chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên (bao gồm tiền học phí, chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở, đi lại) tương đương khoảng 40 triệu đồng/năm trên cơ sở tính thời gian học là 10 tháng/năm).

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, mức vốn cho vay tối đa nêu trên không còn phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh kinh tế xã hội thay đổi, lạm phát gia tăng, chi phí sinh hoạt gia tăng, học phí gia tăng. Do đó, Bộ đề xuất mức vốn cho vay tối đa là 8.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định mức cho vay cụ thể đối với học sinh, sinh viên căn cứ vào mức thu học phí của từng trường và sinh hoạt phí theo từng địa bàn nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định trên.