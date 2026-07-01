ANTD.VN -Ngày 01/7/2026, Thanh tra CATP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại một số đơn vị thuộc CATP.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra Công an Thành phố chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chánh Thanh tra CATP, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố Quyết định của Thanh tra CATP; quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra; phổ biến quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của các đơn vị được thanh tra; đồng thời thông qua kế hoạch, lịch làm việc trực tiếp tại các đơn vị.

Cuộc thanh tra nhằm đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng chấp hành các quy định của pháp luật, Bộ Công an và Công an Thành phố về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Qua đó, kịp thời ghi nhận, biểu dương, nhân rộng những cách làm hiệu quả; phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, vi phạm; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định còn sơ hở, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn công tác.

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chánh Thanh tra Công an Thành phố, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra

Đại diện lãnh đạo các đơn vị được thanh tra thống nhất với nội dung được công bố; cam kết chủ động chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu, bố trí cán bộ làm việc và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố thường xuyên triển khai nhiệm vụ này với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu cuộc thanh tra phải được tiến hành toàn diện, khách quan, đúng quy định; tập trung làm rõ việc thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ và các lĩnh vực chuyên môn liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Các đơn vị được thanh tra cần nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và chủ động rà soát những nội dung thuộc phạm vi quản lý.

Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP, phát biểu tiếp thu ý kiến

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP yêu cầu Đoàn thanh tra bám sát kế hoạch, thực hiện đúng trình tự, thủ tục; đánh giá đúng thực chất tình hình, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị.

Mỗi thành viên Đoàn thanh tra phải chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để lãnh đạo CATP chỉ đạo giải quyết. Kết quả thanh tra phải bảo đảm khách quan, chính xác, toàn diện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong CATP.