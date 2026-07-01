Hôm nay, 1-7: Hàng loạt chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực, quyền lợi của người bệnh được mở rộng

ANTD.VN - Hôm nay, 1-7, là Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam và cũng ngày Luật BHYT sửa đổi chính thức có hiệu lực, với hàng loạt chính sách mới. Theo đó, quyền lợi của người bệnh tham gia BHYT được mở rộng đáng kể…

Phó Giám đốc Sở Y tế cùng Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội tham gia buổi tọa đàm

Ngày 1-7, tại Trung tâm báo chí Thủ đô, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội phối hợp cùng Sở Y tế Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Bảo hiểm y tế toàn dân – Điểm tựa an sinh”. Lãnh đạo của hai cơ quan này đã cùng trả lời nhiều nội dung mà người dân quan tâm.

Mở rộng nhiều nhóm đối tượng được thành phố cấp miễn phí thẻ BHYT

Từ ngày 01/7/2026, Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội chính thức có hiệu lực với nhiều chính sách hỗ trợ mới về BHYT. Vậy những nhóm đối tượng nào được bổ sung vào diện được ngân sách thành phố hỗ trợ hoặc cấp miễn phí thẻ BHYT?

Thông tin về nội dung này, bà Nguyễn Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết, Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của Thủ đô.

Theo đó, ngoài các nhóm đã được hưởng chính sách trước đây, Nghị quyết nâng mức hỗ trợ BHYT cho Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình từ 30% lên 70%.

Đồng thời bổ sung các nhóm đối tượng được hỗ trợ BHYT, với 07 nhóm đối tượng được ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% gồm: Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi; Nhân viên chăn nuôi thú y; Cộng tác viên dân số; Người thuộc hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân; Người dân xã đảo Minh Châu; Người sinh sống và làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo; Người được công nhận danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội;

Hỗ trợ 70% cho nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình;

Hỗ trợ 50% cho 04 nhóm đối tượng gồm: Nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản; Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa; Nạn nhân theo quy định của Luật phòng chống mua bán người.

Cùng với mức hỗ trợ của Trung ương, đảm bảo các đối tượng trên được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Thị Tám trả lời tại buổi Tọa đàm

Phó Giám đốc BHXH Hà Nội nêu rõ, dự kiến khi thực hiện Nghị quyết số 17/2026, có 341.622 người được hỗ trợ mức đóng BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó được tiếp cận các dịch vụ y tế do BHYT chi trả, giảm gánh nặng tài chính cho bản thân và gia đình khi không may mắc bệnh; đồng thời góp phần quan trọng trong việc phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững và thực hiện BHYT toàn dân.

Thống kê của BHXH TP Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 5-2026, Hà Nội đã có trên 138.000 người được hỗ trợ BHYT với số tiền gần 67 tỷ đồng, trong đó trên 78.000 người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi được hỗ trợ 100% mức đóng với số tiền trên 41 tỷ đồng. Tính đến tháng 6-2026, toàn thành phố có gần 8,6 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 96,25% dân số.

Người bệnh đi khám BHYT không đúng nơi đăng ký vẫn được thanh toán

Một trong những điểm mới được người dân đặc biệt quan tâm là từ ngày 01-7-2026, Luật BHYT sửa đổi đã mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT khi tự đi khám, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu.

Vậy có những thay đổi quan trọng gì về quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT mà người dân cần lưu ý để bảo đảm quyền lợi của mình? Với nhóm yếu thế như người già, người mắc bệnh mãn tính phải điều trị dài ngày, chính sách BHYT mới, có hiệu lực từ 1-7-2026 sẽ trợ lực cho họ ra sao?

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng thông tin tại buổi Tọa đàm

Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 01-7-2026, người tham gia BHYT khi tự đi khám, chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu theo quy định sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh trước đây chưa được thanh toán.

Đây là thay đổi rất có ý nghĩa, vì trước đây trong nhiều trường hợp người dân tự đi khám ngoại trú không đúng nơi đăng ký ban đầu hoặc không đúng quy định chuyển tuyến (chuyển cấp khám chữa bệnh) thì có thể không được quỹ BHYT chi trả.

Mặt khác, từ 01-7-2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng; do đó ngưỡng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương ứng khoảng 379.500 đồng) sẽ được hưởng 100% trong phạm vi quyền lợi BHYT...

“Tác động lớn nhất của những thay đổi này là giảm bớt chi phí trực tiếp từ tiền túi của người dân, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế. Chính sách cũng góp phần củng cố niềm tin của người dân vào BHYT, vì người dân thấy rõ hơn giá trị của tấm thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh” – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói.

Thông tin chi tiết hơn, bà Nguyễn Thị Tám, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội cho biết, theo quy định tại Điều 19 Nghị định 188/2025/NĐ-CP thì từ ngày 01/7/2026, khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản đạt số điểm từ 50 điểm đến dưới 70 điểm, người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng (trước đây là không được hưởng).

Tại Hà Nội, BHXH Thành phố đang thực hiện ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với 298 cơ sở, trong đó có 30 cơ sở cấp chuyên sâu, 96 cơ sở y tế cấp cơ bản và 172 cơ sở y tế cấp ban đầu.

Đáng chú ý, kể cả người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 01-1-2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương hoặc tương đương tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương (như Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô) thì vẫn được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng.

Hay khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 01-1-2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh (theo quy định của Luật BHYT), người tham gia BHYT cũng được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng.

Tại Hà Nội, trong 30 bệnh viện cấp chuyên sâu, có 4 bệnh viện công lập trước đây là tuyến tỉnh nay được xếp là cấp chuyên sâu: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Tôn Thất Tùng, Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 1, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và 2 bệnh viện tư nhân (Vinmec và Tâm Anh)...