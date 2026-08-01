Đối ngoại về an ninh, trật tự góp phần nâng tầm vị thế chiến lược của Việt Nam

ANTD.VN - Sáng 1/8, tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trình bày tham luận quan trọng với chủ đề: “Đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đối ngoại toàn diện, tầm cao mới của Đảng”.

Việt Nam đạt dấu mốc mới về vị thế quốc tế

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho thấy, kể từ năm 2025 đến nay, trước hàng loạt chủ trương đột phá và mang tính bước ngoặt của Đảng với mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Theo Bộ trưởng, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành công; Đại hội XIV của Đảng với những quyết sách đột phá và tinh thần hành động mạnh mẽ, cùng các hoạt động ngoại giao chủ động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là tại Đối thoại Shangri-La 2026, đã tạo chuyển biến rõ nét trong cách nhìn nhận của cộng đồng quốc tế về Việt Nam.

Chính giới nhiều nước và dư luận quốc tế đánh giá Việt Nam đã đạt một dấu mốc mới về vị thế quốc tế, chuyển từ bên tham gia đối thoại sang nước có khả năng đặt chương trình nghị sự; từ vị thế người xin ý kiến sang vai trò, vị thế người chơi chiến lược, người đóng góp sáng kiến, chủ thể chiến lược có khả năng định hình lựa chọn riêng, là mô hình chính sách đáng tham khảo đối với nhiều quốc gia tầm trung ở châu Á… Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đóng góp vào thành tựu chung của đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự gương mẫu triển khai Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, đạt được một số bước tiến mới.

Công tác đối ngoại Công an nhân dân được xác định là trách nhiệm của tất cả công an các đơn vị, địa phương với sự chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy theo hướng chủ động, dẫn dắt, sẵn sàng đóng góp trên cơ sở bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Từ năm 2025 đến nay, có 73 điều ước, thỏa thuận quốc tế trên lĩnh vực an ninh, trật tự đã được ký kết, điểm mới là nhiều thỏa thuận hợp tác giữa công an địa phương với các đối tác quốc tế.

Lực lượng Công an đã chủ động đề xuất sáng kiến nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã, và tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 đã thông qua Tuyên bố của các nước ASEAN về vấn đề này.

Bộ trưởng cũng nêu rõ, việc tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội với số nước tham gia ký kết ngay tại buổi lễ cao kỷ lục đã tạo dấu ấn Việt Nam trong nỗ lực giải quyết vấn đề toàn cầu, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Lực lượng Công an tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tham mưu các nội dung liên quan đến đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; góp phần hóa giải sức ép lựa chọn bên, giảm thiểu tác động từ cạnh tranh giữa các nước lớn, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã chủ động truyền tải các thông điệp cấp cao, góp phần giảm thiểu nghi kỵ, thu hẹp khác biệt, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thông qua hợp tác quốc tế, bước đầu, Việt Nam đã thu hút được một số chuyên gia, thúc đẩy chuyển giao một số công nghệ, góp phần đẩy nhanh quá trình làm chủ công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiệu quả sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhận định, lực lượng Công an đã chủ động truyền tải các thông điệp cấp cao, góp phần giảm thiểu nghi kỵ, thu hẹp khác biệt, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hợp tác trong đấu tranh với tội phạm ma túy, đánh bạc trực tuyến, xuất nhập cảnh trái phép, củng cố vành đai an ninh từ xa được đẩy mạnh với một số cách làm mới, hiệu quả nâng lên rõ rệt. Đồng thời, lực lượng Công an chủ động chuẩn bị các điều kiện để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở cấp độ cao hơn, tiếp tục tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn quốc tế và được Đảng, Nhà nước, nhân dân cùng bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Nhấn mạnh việc Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công an trong thời gian tới.

Thứ nhất, thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự từ xa ở cấp độ cao hơn, bài bản và hiệu quả hơn; tranh thủ sức mạnh của thời đại để tăng cường năng lực tự chủ chiến lược và tiềm lực bảo vệ an ninh, trật tự.

Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, củng cố vành đai, thế trận an ninh bên ngoài biên giới trên các không gian và lĩnh vực mới, tăng cường bảo vệ tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài theo phương châm: “Lợi ích của cá nhân, tổ chức Việt Nam đến đâu thì an ninh, trật tự được bảo đảm đến đó”.

Bộ Công an cũng sẽ thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng và củng cố hạ tầng khu vực biên giới với các nước láng giềng nhằm giảm thiểu các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 tại Hà Nội.

Thứ hai, gia tăng đóng góp thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng ở tầm mức cao hơn, chiều sâu hơn. Nâng tầm tham mưu chiến lược đúng, trúng, xử lý hiệu quả các thách thức, sức ép chọn bên, các vấn đề liên quan đến chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc. Thúc đẩy, tạo ra và thu hút tối đa nguồn lực cho phát triển, đóng góp rõ nét thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước bằng kết quả cụ thể.

Nâng tầm công tác thu hút chuyên gia, thúc đẩy chuyển giao công nghệ theo hướng có chọn lọc, trọng tâm, trọng điểm vào những ngành, lĩnh vực Việt Nam đang cần, ở những điểm có tính then chốt, bệ phóng.

Thứ ba, tập trung cao độ thực hiện mục tiêu Đảng đã xác định về coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Phát huy thế mạnh của Công an trên một số lĩnh vực như an ninh mạng, gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn để xác lập vai trò dẫn dắt và điều phối của Việt Nam trong đối thoại, phòng ngừa xung đột, kiểm soát khủng hoảng, trung gian hòa giải khi có mâu thuẫn, bất đồng trong khu vực.

Thúc đẩy bộ quy tắc, tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản trị AI, không gian mạng, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới với các nước ASEAN, các cơ chế hợp tác về chuẩn mực an toàn và đạo đức trong phát triển khoa học công nghệ, lấy con người làm trung tâm. Tiếp tục các giải pháp thúc đẩy tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở cấp đơn vị; tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn quốc tế.

Thứ tư, chủ động tham gia tích cực, hiệu quả vào việc xử lý các thách thức mới nổi đe dọa độc lập, tự chủ cũng như mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và chất lượng cao của đất nước, đặc biệt là những sức ép liên quan đến an ninh kinh tế.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao 33. Ảnh: Quang Hoà/baoquocte.vn

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an nhận thức sâu sắc rằng hiệu quả đối ngoại không đo bằng số lượng đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, văn kiện ký kết mà phải dựa trên mức độ đóng góp thực chất đối với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đối ngoại, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các bộ, ngành và địa phương, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đối ngoại toàn diện, tầm cao mới của Đảng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn các cơ quan đối ngoại, cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, các bộ, ban, ngành đã phối hợp, tạo điều kiện để lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ công tác đối ngoại, công tác đảm bảo an ninh trật tự.