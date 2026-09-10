Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ nghi ngộ độc khiến 2 người tử vong ở Tuyên Quang

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, cơ quan này đã nhận được thông tin về việc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê (tỉnh Tuyên Quang) tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân tại xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, nghi ngờ liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau khi cùng sử dụng một loại nước được pha từ nguyên liệu thực vật. Trong đó, 2 người đã tử vong.

Trong văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang về việc xác minh, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Đường Hồng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Tuyên Quang chỉ đạo cơ sở y tế tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân đang được cấp cứu, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, điều tra và lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc để xác định tác nhân.

Cơ quan này cũng yêu cầu địa phương tăng cường tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt hướng dẫn người dân nhận biết các nguyên liệu có nguy cơ gây ngộ độc; chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không tự ý sử dụng hoặc chế biến các loại nguyên liệu tự nhiên theo kinh nghiệm truyền miệng khi chưa có hướng dẫn của người có chuyên môn.

Đồng thời, Sở Y tế được yêu cầu theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật thông tin hằng ngày, chủ động truyền thông và sớm công khai kết quả điều tra để cảnh báo nguy cơ cho cộng đồng.