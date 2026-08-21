Vụ ngộ độc rượu giả ở Ấn Độ khiến 8 người tử vong

ANTD.VN - Ít nhất 8 người đã tử vong và gần 40 người khác phải nhập viện điều trị sau khi uống rượu giả pha methanol ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, một quan chức địa phương ngày 21-8 xác nhận.

Những người bị ngộ độc đang được điều trị tại bệnh viện

Các trường hợp thương vong được báo cáo từ khu vực Bhavnagar thuộc bang Gujarat. Những người bị ngộ độc đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Cảnh sát đã bắt giữ 12 người bị tình nghi liên quan đến hoạt động buôn bán rượu lậu.

Gujarat là một trong những bang cấm rượu ở Ấn Độ, việc tiêu thụ và buôn bán rượu bị cấm hoàn toàn.

Những người bị phát hiện tàng trữ rượu sẽ phải đối mặt với các hình phạt pháp lý và tiền bạc rất nặng, thậm chí là án tù. Tuy nhiên, một số người dân địa phương vẫn lén lút tự nấu rượu để uống.