Tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

ANTD.VN - Sáng ngày 07/9/2026, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp giao ban Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương với thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Hội đồng tư vấn quốc gia). Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Chủ tịch Hội đồng tư vấn quốc gia chủ trì cuộc họp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn quốc gia.

Tham dự cuộc họp còn có các đại biểu là Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn quốc gia; các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân là thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia; lãnh đạo và đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an…

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, sau khi Ban Chỉ đạo 57 Trung ương được kiện toàn, Bộ Công an được giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn quốc gia cũng được kiện toàn nhằm nâng cao năng lực tư vấn, phản biện, đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của Nghị quyết 57, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, Nghị quyết 57 đã hoàn thành một giai đoạn mở đường rất quan trọng là khơi thông được tư duy, khơi thông được thể chế và khơi thông được nguồn lực cho phát triển.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Do đó, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 Trung ương cũng chính là sự chuyển giao từ giai đoạn hoạch định chiến lược sang giai đoạn kiến tạo kết quả; giai đoạn phải chuyển đổi từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo để nâng cao năng suất lao động cho toàn xã hội.

Từ ý nghĩa đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn cuộc họp này, các đại biểu sẽ trao đổi làm thế nào để tạo ra được những chuyển biến thực sự trong thực tiễn; làm thế nào để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trở thành phương thức phát triển mới của đất nước ở mỗi bộ, ngành, địa phương…

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia và các đại biểu đã tham gia ý kiến nhằm thống nhất cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất giữa Cơ quan Thường trực và Hội đồng tư vấn quốc gia; tập trung nhận diện, tư vấn tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về công nghệ chiến lược, dữ liệu, hạ tầng, nguồn lực và nhân lực; nhất là những vấn đề mới, chưa có tiền lệ hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau. Đồng thời, đề xuất những nhiệm vụ, sản phẩm trọng tâm cần ưu tiên từ nay đến cuối năm 2026 và thời gian tới, bảo đảm tập trung nguồn lực, tránh dàn trải; nghiên cứu phải gắn với ứng dụng, thương mại hóa và giá trị thực tế tạo ra...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn những ý kiến rất quý báu của các thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia, các chuyên gia, nhà khoa học góp phần thống nhất cách thức, phương pháp làm việc để tạo cơ sở thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận cuộc họp.

Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia, các chuyên gia, nhà khoa học xem việc tham gia đóng góp ý kiến của mình không chỉ là niềm vinh dự, mà đây còn là cơ hội, trách nhiệm với đất nước, được trực tiếp đóng góp trí tuệ, tài năng trong lĩnh vực then chốt, có tầm quan trọng đặc biệt để đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới. Từ đó, mỗi thành viên, các chuyên gia, nhà khoa học cần phát huy cao nhất trí tuệ, phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước chủ động tham gia vào quá trình thúc đẩy mạnh mẽ trong tổ chức, thực hiện Nghị quyết 57 bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm đạt hiệu quả cao đối với các mục tiêu đề ra…

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