Kịp thời khống chế vụ cháy kho hàng trong Khu đô thị Văn Phú

ANTD.VN - Tối 15/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân phối quốc tế Genex, nằm trong Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng (Hà Nội). Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), đám cháy đã được khống chế kịp thời, không để cháy lan và không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h15 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 4 của tòa nhà vừa là trụ sở làm việc, vừa là kho lưu trữ hàng hóa kinh doanh các thiết bị dành cho mẹ và bé của doanh nghiệp.

Ngay khi phát hiện sự cố, hệ thống báo cháy của tòa nhà được kích hoạt. Lực lượng bảo vệ cùng nhân viên công ty đã nhanh chóng sử dụng hàng chục bình chữa cháy xách tay để tổ chức chữa cháy ban đầu. Tuy nhiên, do bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, đám cháy nhanh chóng phát triển mạnh và vượt quá khả năng xử lý tại chỗ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận bên trong hiện trường vụ cháy

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 4 đã khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa. Bằng việc tổ chức chữa cháy khoa học, đồng bộ và quyết liệt, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận.

Trong quá trình xử lý vụ việc, Công an phường Kiến Hưng cũng triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông, thiết lập khu vực an toàn và hỗ trợ người dân xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ.

Hiện trường vụ cháy

Đại diện Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 4 cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh kết hợp kho chứa hàng hóa cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý sự cố cho cán bộ, nhân viên nhằm giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra hỏa hoạn.