Chuyển đổi số tạo “lá chắn” bảo vệ bình yên địa bàn

ANTD.VN - Từ việc xây dựng Trung tâm giám sát điều hành hiện đại đến khai thác hiệu quả hệ thống camera an ninh phục vụ quản lý địa bàn, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Công an số” ở cơ sở.

Thượng tá Phạm Đức Hà - Phó Trưởng phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu làm trưởng đoàn làm việc, đánh giá chất lượng, hiệu quả hệ thống camera giám sát ANTT tại Trung tâm điều hành Công an phường Tây Hồ

Hiện đại hóa công tác quản lý địa bàn

Những ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ giúp nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị mà còn góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Những ngày đầu tháng 6-2026, Trung tâm giám sát điều hành đặt tại trụ sở Công an phường Tây Hồ luôn sáng đèn. Trên màn hình lớn, hình ảnh từ hàng loạt camera được lắp đặt tại các tuyến đường, nút giao thông, khu vực trọng điểm về an ninh trật tự liên tục được cập nhật theo thời gian thực.

Đây là một trong những bước đi cụ thể của Công an phường Tây Hồ trong lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và quản lý đô thị.

Trung tá Ngô Thái Sơn, Trưởng Công an phường Tây Hồ cho biết: “Hệ thống camera giám sát được nghiên cứu, bố trí tại các vị trí trọng yếu như các tuyến đường xuyên tâm, cửa ngõ ra vào địa bàn, khu vực giáp ranh, các nút giao thông lớn và những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Việc triển khai hệ thống giúp lực lượng Công an chủ động nắm tình hình địa bàn, giám sát an ninh trật tự, phát hiện vi phạm và xử lý nhanh các tình huống phát sinh”.

Cùng với việc lắp đặt hệ thống camera, Trung tâm giám sát điều hành được xây dựng đồng bộ, phục vụ công tác tiếp nhận, khai thác, lưu trữ và phân tích dữ liệu hình ảnh. Các dữ liệu được quản lý khoa học, phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xác minh, truy vết đối tượng cũng như xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Việc ứng dụng công nghệ đã giúp thay đổi phương thức quản lý truyền thống, tạo điều kiện để lực lượng Công an cơ sở nâng cao hiệu quả công tác, giảm áp lực về nhân lực nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Không chỉ phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm, hệ thống camera giám sát còn trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ Công an phường Tây Hồ trong quản lý trật tự đô thị.

Từ trung tâm giám sát khi phát hiện vi phạm hoặc xảy ra sự cố tại địa bàn, CAP Tây Hồ nhanh chóng xử lý

Tại phòng trực camera, cán bộ chiến sĩ thường xuyên theo dõi diễn biến trên địa bàn. Ngay khi phát hiện trường hợp vi phạm hoặc sự cố phát sinh, thông tin sẽ được truyền trực tiếp tới các tổ công tác đang tuần tra để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Nhờ cách làm này, nhiều hành vi vi phạm như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ phương tiện sai quy định hay các hành vi ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị đều được phát hiện nhanh chóng. Đặc biệt, hình thức xử lý thông qua hình ảnh ghi nhận từ camera đã góp phần nâng cao tính răn đe, hạn chế tình trạng tái vi phạm.

“Mắt thần” hỗ trợ xử lý vi phạm, xây dựng đô thị văn minh

Theo thống kê, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Công an phường Tây Hồ đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, an toàn giao thông với tổng số tiền xử phạt trên 820 triệu đồng. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của việc kết hợp giữa công tác tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ trong quản lý địa bàn.

Sau thời gian triển khai quyết liệt, nhiều tuyến phố trên địa bàn phường đã có sự chuyển biến tích cực. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè giảm rõ rệt, các hộ kinh doanh chủ động sắp xếp hàng hóa gọn gàng, các khu vực đỗ xe được phân định rõ ràng, góp phần tạo diện mạo đô thị thông thoáng, văn minh.

Trung tâm camera giám sát xử lý vi phạm đã phát huy tác dụng quản lý ANTT, TTĐT tại địa bàn Tây Hồ

Điều đáng ghi nhận là trong quá trình xử lý vi phạm, Công an phường Tây Hồ luôn chú trọng kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Qua đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong công tác giữ gìn trật tự đô thị.

Không dừng lại ở những kết quả bước đầu, Công an phường Tây Hồ đang tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý, vận hành hệ thống camera theo hướng đồng bộ, hiện đại và kết nối liên thông.

Qua các đợt khảo sát, đánh giá của các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, mô hình bước đầu được ghi nhận phát huy hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Đồng thời, các đơn vị chuyên môn cũng hướng dẫn, hỗ trợ Công an phường về quy trình vận hành, khai thác dữ liệu, phương án kết nối và chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống trong thời gian tới.

Các đơn vị trao đổi, giải đáp, hướng dẫn quy trình, quy định về triển khai mô hình chuyển đổi số tại Công an phường Tây Hồ

Theo kế hoạch, hệ thống camera giám sát của Công an phường Tây Hồ sẽ tiếp tục được nghiên cứu mở rộng, kết nối đồng bộ với Trung tâm quản lý điều hành giao thông của thành phố, Trung tâm điều hành giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố và Trung tâm điều hành thông minh của thành phố Hà Nội.

Việc kết nối dữ liệu đồng bộ không chỉ giúp nâng cao năng lực quản lý, điều hành mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng mô hình “Công an số”, “Đô thị thông minh” theo chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ và thành phố Hà Nội.

Từ những kết quả đã đạt được có thể thấy, việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo đảm an ninh trật tự đang mở ra hướng đi hiệu quả cho Công an phường Tây Hồ. Những “mắt thần” công nghệ không chỉ góp phần giữ gìn bình yên địa bàn mà còn trở thành cầu nối quan trọng giữa lực lượng Công an với nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô chính quy, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.