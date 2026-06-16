LOTTE MART triển khai khuyến mãi hè quy mô lớn, giảm giá sâu

ANTD.VN - Đại tiệc giảm giá quy mô lớn trong dịp hè của LOTTE MART chính thức trở lại từ ngày 17/6, mang đến cơ hội mua sắm siêu tiết kiệm cùng chương trình bốc thăm trúng thưởng và nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn.

Chương trình siêu khuyến mãi LOTTE Max Sale mùa thứ 2 được nhà bán lẻ Hàn Quốc triển khai từ ngày 17/6 đến hết ngày 14/7/2026 tại hệ thống siêu thị LOTTE MART trên toàn quốc. Song song với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn áp dụng trên toàn bộ ngành hàng, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, các trung tâm mua sắm LOTTE MART còn mang đến nhiều chương trình bốc thăm trúng thưởng giá trị lớn cùng loạt hoạt động vui chơi, giải trí sôi động dành cho khách hàng.

Hệ thống siêu thị LOTTE MART sắp đưa LOTTE Max Sale trở lại trong năm nay

Đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết: “Sau thành công của LOTTE Max Sale 2025, chúng tôi tiếp tục bắt tay với các đối tác và nhà cung cấp để đưa chương trình ưu đãi giữa năm trở lại.

Chúng tôi hiểu rằng nhu cầu mua sắm, ăn uống, vui chơi, giải trí trong dịp hè luôn tăng cao, trong khi chi tiêu tiết kiệm vẫn là ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình hiện nay. LOTTE Max Sale sẽ đồng hành cùng các gia đình giảm bớt áp lực chi tiêu trong giai đoạn cao điểm mùa hè bằng giải pháp mua sắm hiệu quả, cùng khách hàng tận hưởng một mùa hè đầy hứng khởi”.

Theo đó, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, khách hàng có cơ hội mua sắm các sản phẩm theo nhu cầu với nhiều ưu đãi hấp dẫn như: giảm giá đến 50% cho các thương hiệu lớn, ưu đãi mua 1 tặng 1, sản phẩm độc quyền...

Chương trình được áp dụng trên đa dạng ngành hàng, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, trái cây, đồ uống đến đồ gia dụng, quần áo, hóa mỹ phẩm và sản phẩm vệ sinh cá nhân đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Song song với mua sắm trực tiếp tại siêu thị, LOTTE Max Sale còn được triển khai trên nền tảng mua sắm trực tuyến qua ứng dụng đi chợ trực tuyến LOTTE MART Online, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận nhiều ưu đãi của Chương trình siêu khuyến mại mọi lúc, mọi nơi.

LOTTE Max Sale triển khai đồng thời ở cả hình thức mua sắm trực tuyến và trực tiếp

Bên cạnh các chương trình giảm giá sâu dành cho toàn bộ người tiêu dùng, LOTTE MART thường xuyên mang đến đa dạng chương trình đặc quyền dành cho khách hàng thành viên.

Theo đó, khách hàng đăng ký trở thành thành viên thành công sẽ được tặng ngay 15.000 điểm tích lũy. Ngoài ra, khách hàng thành viên còn hưởng quyền lợi từ chương trình tích điểm và xét hạng định kỳ 3 tháng/lần; hay được nhân 5 điểm tích lũy khi mua sắm vào Ngày Thành viên L-Day (ngày 9 hằng tháng) và Ngày Thành viên Platinum (ngày 19 hằng tháng).

Với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn, nhiều quyền lợi dành riêng cho thành viên, các hoạt động vui chơi giải trí sôi động, cùng thời gian mua sắm được kéo dài đến 22h30 mỗi ngày, LOTTE Max Sale 2026 hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng một mùa hè mua sắm tiết kiệm và trọn vẹn niềm vui tại LOTTE MART.