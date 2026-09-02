Bộ Nội vụ nói gì về đề nghị lùi thời điểm tăng lương tối thiểu vùng?

ANTD.VN - Bộ Nội vụ giữ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ ngày 1/1/2027, thay vì lùi thời điểm thực hiện đến tháng 7/2027.

Mức lương tối thiểu dự kiến tăng bình quân 7,8%, thực hiện từ ngày 1/1/2027

Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Theo phương án đề xuất tại dự thảo Nghị định, mức lương tối thiểu dự kiến tăng bình quân 7,8%, thực hiện từ ngày 1/1/2027.

Mức tăng này tương ứng theo 4 vùng như sau: vùng I tăng lên 5.700.000 đồng/tháng, vùng II là 5.080.000 đồng/tháng, vùng III là 4.450.000 đồng/tháng, vùng IV là 4.040.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu này tăng từ 310.000 - 390.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Sau thời gian đưa ra lấy ý kiến, Bộ Nội vụ đã nhận được nhiều góp ý của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Tổng cộng 55 đơn vị được lấy ý kiến (34 tỉnh/thành phố, 15 bộ, ngành, 6 cơ quan liên quan) và đăng tải trên 2 Cổng thông tin điện tử (của Bộ Nội vụ và Chính phủ).

Đáng chú ý, Hiệp hội Dệt May Việt Nam đề nghị xem xét lại mức tăng tối đa 7,8%; đề nghị thời gian bắt đầu thực hiện từ 1/7/2027.

Phản hồi nội dung trên, Bộ Nội vụ cho biết, mức điều chỉnh tăng 7,8% và thời điểm thực hiện từ 1/1/2027 được Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất trên cơ sở trao đổi, thương lượng, thỏa thuận về các yếu tố liên quan và thời điểm thực hiện.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Tiền lương Quốc gia khuyến nghị với Chính phủ tại báo cáo Khuyến nghị số 008/BC-HĐTLQG ngày 4/8/2026 (Hiệp hội Dệt may Việt Nam có 1 đại diện là thành viên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia).

Cũng theo Bộ Nội vụ, mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu 7,8% dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Khi Hội đồng Tiền lương quốc gia khuyến nghị, mức lương tối thiểu đã được tính toán, xác định dựa trên các yếu tố quy định tại Bộ luật Lao động (gồm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.