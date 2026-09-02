ANTD.VN -Sáng 02/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, 200 đoàn viên thanh niên tiêu biểu Thủ đô dự Lễ Thượng cờ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2026).

200 đoàn viên thanh niên tiêu biểu Thủ đô dự Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội làm trưởng đoàn.

Hoạt động còn có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thái An, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn; đồng chí Hoàng Đức Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Công tác Đoàn của Trung ương Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội làm trưởng đoàn.

Từ sáng sớm ngày 02/9/2026, đoàn đại biểu tuổi trẻ Thủ đô tập trung tại khu vực Quảng trường Ba Đình, cùng nhân dân cả nước trang nghiêm dự Lễ Thượng cờ vào lúc 06h00; nghi lễ thiêng liêng diễn ra trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang ý nghĩa đặc biệt trong ngày Tết Độc lập của dân tộc.

Tiếp đó, đoàn thực hiện nghi thức dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Người tại Nhà H67.

Lễ Thượng cờ trang nghiêm tại tại Quảng trường Ba Đình

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, tuổi trẻ Thủ đô bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngoài ra, đúng 7h00 sáng nay, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thủ đô đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ - kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Nghi lễ thiêng liêng diễn ra lúc 06h00

Đây là những hoạt động đặc biệt ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, và trong khuôn khổ chiến dịch "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do Trung ương Đoàn phát động.

Thông qua đó, Thành đoàn Hà Nội mong muốn tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong học tập, lao động và rèn luyện, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh.