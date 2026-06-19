Bị thu hồi đất có được bồi thường nhà, đất, tái định cư?

ANTD.VN - Khi đất bị Nhà nước thu hồi, người dân không chỉ được nhận tiền bồi thường. Tùy điều kiện pháp lý của thửa đất, người dân còn có thể được bồi thường về đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất, hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề, tái định cư và quyền khiếu nại nếu phương án chưa đúng.

Nhiều người nghĩ cứ có thông báo thu hồi đất là phải giao đất ngay và chỉ còn cách “nhận bao nhiêu thì nhận”. Cách hiểu này chưa đúng.

Theo Luật Đất đai 2024, thu hồi đất phải đi kèm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, đúng trình tự; người dân có quyền được kiểm đếm, được biết phương án bồi thường, được góp ý, được nhận bồi thường - hỗ trợ - tái định cư nếu đủ điều kiện.

Với đất ở, tài sản, cây trồng, vật nuôi, hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc sinh kế bị ảnh hưởng, quyền lợi của người dân không chỉ nằm ở giá đất, mà còn ở nhiều khoản hỗ trợ đi kèm.

Điều quan trọng nhất là phải kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất và phương án bồi thường trước khi ký nhận.

Vì sao thu hồi đất dễ thành điểm nóng?

Đất không chỉ là tài sản. Với nhiều gia đình, đó là nơi ở, nơi làm ăn, vốn tích lũy cả đời, thậm chí là sinh kế của nhiều thế hệ. Vì vậy, khi có thông báo thu hồi đất, cảm giác lo lắng thường xuất hiện rất nhanh: “Có được đền bù theo giá thị trường không?”, “Mất nhà thì ở đâu?”, “Đất chưa có sổ đỏ có được bồi thường không?”, “Không đồng ý phương án thì có bị cưỡng chế không?”.

Vấn đề thường nằm ở khoảng cách thông tin. Cơ quan chức năng nhìn thu hồi đất như một quy trình hành chính - pháp lý; người dân lại nhìn đó là biến cố lớn trong đời sống. Nếu người dân không hiểu rõ quyền của mình, họ dễ ký biên bản khi chưa kiểm tra kỹ, bỏ lỡ thời hạn khiếu nại hoặc nhầm lẫn giữa “bồi thường”, “hỗ trợ” và “tái định cư”.

Luật Đất đai 2024 đã nhấn mạnh nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng pháp luật. Đặc biệt, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Đây là điểm người dân cần nắm chắc để tự bảo vệ quyền lợi.

Người dân cần kiểm tra kỹ diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với đất và các khoản hỗ trợ trước khi ký phương án bồi thường

Căn cứ pháp lý người dân cần biết

Các quy định chính hiện nay nằm trong Luật Đất đai 2024, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024; Nghị định 88/2024/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn mới như Nghị định 151/2025/NĐ-CP, Nghị định 226/2025/NĐ-CP và Nghị định 49/2026/NĐ-CP.

Một số điều khoản quan trọng cần nhớ:

Điều 91 Luật Đất đai 2024: nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 94 Luật Đất đai 2024: kinh phí và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Điều 95 Luật Đất đai 2024: điều kiện được bồi thường về đất.

Điều 98 Luật Đất đai 2024: bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở.

Điều 108 Luật Đất đai 2024: các hình thức hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 111 Luật Đất đai 2024: bố trí tái định cư.

Điều 9 Luật Khiếu nại 2011: thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Người dân được hưởng những quyền lợi gì khi bị thu hồi đất?

1. Quyền được bồi thường về đất nếu đủ điều kiện

Đây là quyền lợi được quan tâm nhất. Người sử dụng đất nếu đáp ứng điều kiện theo Điều 95 Luật Đất đai 2024 thì được xem xét bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi.

Với đất ở, người dân có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở, tiền hoặc đất có mục đích sử dụng khác với loại đất bị thu hồi, tùy điều kiện cụ thể của địa phương và phương án được phê duyệt.

Với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, việc bồi thường phụ thuộc vào loại đất, nguồn gốc sử dụng, thời hạn sử dụng, giấy tờ pháp lý và điều kiện bồi thường theo luật.

Điểm cần nhớ: không phải cứ đang sử dụng đất là chắc chắn được bồi thường về đất. Người dân phải kiểm tra rõ thửa đất có giấy chứng nhận hay đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận không, có tranh chấp không, có vi phạm pháp luật đất đai không, thuộc loại đất nào và bị thu hồi vì lý do gì.

2. Quyền được bồi thường nhà, công trình, tài sản gắn liền với đất

Nếu nhà ở, công trình xây dựng, cây trồng, vật nuôi hoặc tài sản hợp pháp khác bị thiệt hại do thu hồi đất, chủ sở hữu tài sản được xem xét bồi thường theo quy định.

Đây là khoản nhiều người dễ bỏ sót khi chỉ chú ý đến giá đất. Trên thực tế, nhà cửa, công trình phụ, tường rào, sân, giếng, hệ thống điện nước, cây lâu năm, vật nuôi, ao hồ, chuồng trại hoặc tài sản phục vụ sản xuất có thể ảnh hưởng lớn đến tổng số tiền bồi thường.

Người dân cần kiểm tra biên bản kiểm đếm thật kỹ. Nếu tài sản bị ghi thiếu, ghi sai diện tích, sai chất lượng còn lại hoặc sai chủ sở hữu, phải ghi ý kiến ngay trong biên bản và đề nghị kiểm tra lại.

3. Quyền được hỗ trợ ổn định đời sống

Khi thu hồi đất làm ảnh hưởng đến chỗ ở, đất sản xuất hoặc nguồn sống chính, người dân có thể được hỗ trợ ổn định đời sống. Khoản này nhằm giúp hộ gia đình vượt qua giai đoạn chuyển tiếp, nhất là khi mất đất nông nghiệp, mất nơi ở hoặc phải di chuyển đến nơi mới.

Mức hỗ trợ cụ thể phụ thuộc vào từng trường hợp và quy định của địa phương. Người dân nên hỏi rõ: gia đình mình có thuộc diện hỗ trợ ổn định đời sống không, hỗ trợ tính theo nhân khẩu hay theo diện tích đất bị thu hồi, thời gian hỗ trợ bao lâu và được chi trả bằng tiền hay hình thức khác.

4. Quyền được hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh

Nếu việc thu hồi đất làm cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, trang trại, cửa hàng hoặc hoạt động kinh doanh phải dừng, thu hẹp hoặc di dời, người dân và tổ chức liên quan có thể được xem xét hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh.

Khoản này rất quan trọng với hộ có nhà mặt đường, nhà xưởng nhỏ, cửa hàng tạp hóa, quán ăn, cơ sở sửa chữa, xưởng mộc, trại chăn nuôi hoặc đất đang tạo ra thu nhập thường xuyên.

Người dân cần chuẩn bị giấy tờ chứng minh hoạt động kinh doanh, doanh thu, đăng ký hộ kinh doanh, hóa đơn, hợp đồng thuê mặt bằng, hợp đồng lao động hoặc các tài liệu liên quan nếu có.

5. Quyền được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm

Với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà bị thu hồi đất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm là quyền lợi rất đáng chú ý.

Mục tiêu của khoản này là giúp người dân không bị mất sinh kế sau khi mất đất sản xuất. Tùy quy định địa phương, người dân có thể được hỗ trợ bằng tiền, được tư vấn việc làm, đào tạo nghề hoặc các chính sách chuyển đổi sinh kế khác.

Người dân không nên chỉ nhìn vào tiền bồi thường đất nông nghiệp, vì trong nhiều trường hợp khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề mới là phần giúp bù đắp đáng kể cho việc mất nguồn thu lâu dài.

6. Quyền được bố trí tái định cư nếu phải di chuyển chỗ ở

Nếu bị thu hồi đất ở và phải di chuyển chỗ ở, người dân có thể được bố trí tái định cư bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư nếu đủ điều kiện.

Một điểm quan trọng của Luật Đất đai 2024 là việc bố trí tái định cư phải gắn với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Người dân cần được biết rõ nơi tái định cư ở đâu, diện tích thế nào, hạ tầng ra sao, giá trị suất tái định cư tối thiểu, nghĩa vụ tài chính phải nộp thêm nếu có và thời điểm bàn giao.

Nếu tiền bồi thường về đất ở không đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu, người dân thuộc diện đủ điều kiện sẽ được Nhà nước hỗ trợ để bảo đảm có suất tái định cư tối thiểu.

7. Quyền được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ tái định cư

Trong trường hợp người dân phải di chuyển chỗ ở nhưng chưa được bố trí ngay nơi tái định cư, có thể được bố trí nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ.

Khoản hỗ trợ này do địa phương quy định cụ thể. Vì vậy, người dân cần hỏi rõ: thời gian hỗ trợ thuê nhà tính từ khi nào, mức hỗ trợ bao nhiêu, tính theo hộ hay nhân khẩu, nhận một lần hay theo từng kỳ.

Đây là quyền lợi thực tế, nhất là với gia đình đông người, người già, trẻ nhỏ hoặc hộ phải bàn giao mặt bằng trước khi nhận nhà, đất tái định cư.

8. Quyền được nhận phần chênh lệch nếu bồi thường bằng đất, nhà có giá trị khác

Khi người dân được bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng, bằng nhà ở hoặc tái định cư, có thể phát sinh chênh lệch giữa tiền bồi thường, hỗ trợ và giá trị đất, nhà được bố trí.

Nếu tiền bồi thường, hỗ trợ lớn hơn nghĩa vụ tài chính phải nộp để nhận đất, nhà tái định cư thì người dân được nhận phần chênh lệch. Nếu tiền bồi thường, hỗ trợ thấp hơn, người dân có thể phải nộp thêm phần chênh lệch, trừ trường hợp thuộc diện được hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu.

Vì vậy, khi nhận phương án, cần đọc kỹ bảng tính: tổng tiền bồi thường là bao nhiêu, giá trị suất tái định cư là bao nhiêu, phần phải nộp thêm hoặc được nhận thêm là bao nhiêu.

9. Quyền được chi trả tiền đúng thời hạn

Theo quy định hiện hành, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có hiệu lực, cơ quan, tổ chức thực hiện bồi thường phải chi trả tiền cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản.

Nếu chậm chi trả, người dân còn được thanh toán thêm khoản tiền chậm trả theo quy định. Đây là điểm cần lưu ý vì trên thực tế có trường hợp phương án đã phê duyệt nhưng việc chi trả kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến việc mua nhà, thuê nhà, chuyển nơi ở hoặc ổn định sản xuất.

10. Quyền góp ý, khiếu nại, khởi kiện nếu phương án chưa đúng

Người dân có quyền góp ý đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nếu cho rằng quyết định thu hồi đất, kiểm đếm, áp giá, xác định loại đất, xác định chủ sử dụng đất, tài sản hoặc phương án bồi thường chưa đúng, người dân có quyền khiếu nại theo Luật Khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định.

Thời hiệu khiếu nại thông thường là 90 ngày kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Vì vậy, nếu không đồng ý, người dân không nên chỉ phản ánh miệng hoặc chờ đợi quá lâu. Cần làm đơn, nộp đúng nơi có thẩm quyền và giữ lại giấy tiếp nhận.

Người dân cần kiểm tra kỹ diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với đất và các khoản hỗ trợ trước khi ký phương án bồi thường

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khác nhau thế nào?

Nội dung Hiểu đơn giản Ví dụ thường gặp Bồi thường về đất Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất bị thu hồi nếu đủ điều kiện Bồi thường bằng tiền, đất ở, nhà ở hoặc đất khác Bồi thường tài sản Trả giá trị thiệt hại đối với tài sản hợp pháp gắn liền với đất Nhà ở, công trình, cây trồng, vật nuôi, chuồng trại Hỗ trợ Khoản giúp người dân ổn định đời sống, sản xuất, chuyển nghề Hỗ trợ đời sống, thuê nhà, đào tạo nghề, di dời vật nuôi Tái định cư Bố trí nơi ở mới khi thu hồi đất ở làm người dân phải di chuyển Giao đất ở, nhà tái định cư, hỗ trợ suất tối thiểu Khiếu nại/khởi kiện Cơ chế bảo vệ quyền lợi nếu không đồng ý quyết định/phương án Khiếu nại giá bồi thường, diện tích, loại đất, tài sản kiểm đếm

Giải pháp thực tế có thể làm ngay

Bước 1: Kiểm tra thông báo thu hồi đất

Khi nhận thông báo, cần xem rõ các thông tin: dự án nào thu hồi, lý do thu hồi, diện tích dự kiến thu hồi, loại đất bị thu hồi, thời gian kiểm đếm, đơn vị thực hiện bồi thường và cơ quan có thẩm quyền.

Nếu thông báo không rõ ràng, người dân nên đề nghị cung cấp thêm tài liệu liên quan như bản đồ thu hồi, mốc giới, kế hoạch thu hồi, kế hoạch điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đất đai

Người dân nên tập hợp càng sớm càng tốt các giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Giấy tờ mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, phân chia tài sản nếu có.

Giấy phép xây dựng, hồ sơ hoàn công, giấy tờ về nhà ở, công trình.

Biên lai nộp thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Giấy tờ chứng minh quá trình sử dụng đất ổn định.

Hình ảnh, video, bản vẽ, sơ đồ nhà đất, tài sản trên đất.

Hồ sơ hộ khẩu, cư trú, nhân khẩu thực tế.

Giấy tờ về kinh doanh, sản xuất, hợp đồng thuê, hợp đồng lao động nếu bị ảnh hưởng sinh kế.

Bước 3: Có mặt khi kiểm đếm và không ký vội nếu số liệu sai

Kiểm đếm là khâu rất quan trọng. Biên bản kiểm đếm sẽ là căn cứ để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Người dân cần đối chiếu kỹ diện tích đất, loại đất, ranh giới, nhà cửa, công trình, cây trồng, vật nuôi, tài sản và hiện trạng sử dụng. Nếu thấy thiếu hoặc sai, phải ghi ý kiến ngay trong biên bản, đề nghị đo đạc, kiểm đếm lại và giữ một bản tài liệu liên quan.

Không nên ký biên bản trống, không ký khi chưa đọc, không ký thay người khác nếu không có ủy quyền hợp pháp.

Bước 4: Đọc kỹ phương án bồi thường chi tiết

Phương án bồi thường chi tiết phải thể hiện thông tin của từng người có đất thu hồi, vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất, tài sản bị ảnh hưởng, mức bồi thường, các khoản hỗ trợ, phương án tái định cư và nghĩa vụ tài chính nếu có.

Người dân nên kiểm tra từng dòng:

Diện tích thu hồi có đúng không?

Loại đất ghi trong phương án có đúng với giấy tờ và quá trình sử dụng không?

Giá bồi thường được tính theo căn cứ nào?

Nhà, công trình, cây trồng có bị bỏ sót không?

Có khoản hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, chuyển nghề, thuê nhà không?

Có thuộc diện tái định cư không?

Nếu nhận đất hoặc nhà tái định cư thì có phải nộp thêm không?

Bước 5: Kiểm tra quyền tái định cư trước khi bàn giao mặt bằng

Nếu bị thu hồi đất ở và phải di chuyển chỗ ở, người dân cần yêu cầu làm rõ phương án tái định cư trước khi bàn giao. Cần biết nơi tái định cư cụ thể, diện tích, hạ tầng, giá trị suất tái định cư tối thiểu, thời điểm bàn giao và hỗ trợ trong thời gian chờ.

Không nên chỉ nghe giải thích miệng. Các nội dung này cần thể hiện trong phương án hoặc văn bản có giá trị pháp lý.

Bước 6: Theo dõi thời hạn chi trả

Sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt và có hiệu lực, người dân cần theo dõi thời hạn chi trả. Nếu quá thời hạn mà chưa nhận được tiền, nên làm văn bản đề nghị cơ quan thực hiện bồi thường trả lời rõ lý do và quyền lợi phát sinh do chậm chi trả.

Bước 7: Khiếu nại đúng thời hạn nếu không đồng ý

Nếu không đồng ý với quyết định thu hồi đất hoặc phương án bồi thường, người dân nên làm đơn khiếu nại trong thời hiệu luật định. Đơn cần nêu rõ nội dung không đồng ý, căn cứ, yêu cầu cụ thể và tài liệu kèm theo.

Nên gửi đơn trực tiếp và lấy phiếu tiếp nhận, hoặc gửi qua đường bưu chính bảo đảm. Không nên chỉ phản ánh qua điện thoại, mạng xã hội hoặc nhờ “nói giúp” mà không có hồ sơ.

Checklist nhanh trước khi ký nhận bồi thường

Đã kiểm tra đúng tên người sử dụng đất chưa?

Diện tích thu hồi đã đúng với đo đạc thực tế chưa?

Loại đất, nguồn gốc đất ghi đúng chưa?

Nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi đã được kiểm đếm đủ chưa?

Giá bồi thường và các khoản hỗ trợ đã được giải thích rõ chưa?

Gia đình có thuộc diện tái định cư không?

Có được hỗ trợ thuê nhà trong thời gian chờ tái định cư không?

Có khoản hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, chuyển đổi nghề không?

Có nghĩa vụ tài chính nào bị trừ vào tiền bồi thường không?

Nếu không đồng ý, đã ghi ý kiến bằng văn bản chưa?

Lưu ý

Khi bị thu hồi đất, người dân không nên chỉ hỏi “được bao nhiêu tiền”, mà phải hỏi “căn cứ nào tính ra số tiền đó”. Cần kiểm tra đồng thời 5 điểm: hồ sơ pháp lý của đất, diện tích thực tế, loại đất, tài sản gắn liền với đất và các khoản hỗ trợ. Mọi ý kiến không đồng ý nên được ghi bằng văn bản, nộp đúng cơ quan có thẩm quyền và giữ lại chứng cứ tiếp nhận. Trong các vụ việc có giá trị lớn hoặc hồ sơ phức tạp, nên nhờ luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc chuyên gia đất đai xem phương án trước khi ký nhận.