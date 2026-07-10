Giả danh Công an đi cưỡng đoạt tiền của tiểu thương

ANTD.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Bá Nghĩa (SN 2001), trú tại xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 16h45 ngày 6-7, Công an xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một nam thanh niên mặc trang phục giống lực lượng Công an, điều khiển xe mô tô gắn biển số nền xanh, chữ trắng, có biểu hiện cưỡng đoạt tài sản tại địa phận thôn Lũng Thượng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Hồng đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, khống chế đối tượng và đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Cơ quan điều tra đấu tranh với đối tượng Nghĩa

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai danh tính là Nguyễn Bá Nghĩa. Nghĩa tường trình đến quán nước của chị Hoàng Thị Yến tại thôn Lũng Thượng, tự giới thiệu là cán bộ mới được điều động về Công an xã công tác.

Để tạo lòng tin, đối tượng cho chủ quán xem một số hình ảnh lực lượng Công an thực hiện cưỡng chế, giải tỏa các quán bán hàng ven đường, sau đó yêu cầu chị Yến nộp 100.000 đồng để được tiếp tục kinh doanh. Khi chị Yến chần chừ, Nghĩa đe dọa sẽ lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng, buộc chị Yến phải giao tiền.

Sau đó, đối tượng tiếp tục đến một quán nước khác trên địa bàn xã Tam Hồng với ý định thực hiện hành vi tương tự. Tuy nhiên, ý đồ của kẻ giả danh đã bị phát hiện, ngăn chặn.