Thách thức cho nhau ăn 'chất bẩn', nã đạn vào nhà bố đẻ

ANTD.VN - Do mâu thuẫn với bố đẻ dẫn đến cãi vã và tuyên bố sẽ cho nhau ăn "chất bẩn", đối tượng Đức đã nã đạn súng tự chế vào nhà bố mình...

Công an Hà Nội ngày 3-9 thông tin, Công an xã Yên Bài phối hợp với phòng chức năng CATP đã bắt giữ đối tượng Trần Chung Đức (SN 1994, trú tại thôn Cẩm An, xã Bất Bạt, Hà Nội) về hành vi dùng súng tự chế bắn vào nhà bố đẻ. Liên quan đến vụ án, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ xử lý T.M.H (SN 2009, trú tại xã Yên Bài), có vai trò đồng phạm với Đức.

Đối tượng Đức

Theo điều tra, rạng sáng 11/8/2026, Công an xã Yên Bài tiếp nhận tin báo từ ông T.T.P (trú tại xã Yên Bài) về việc nhà riêng bị các đối tượng lạ mặt sử dụng súng bắn vào cửa nhà, làm rạn nứt lớp cửa nhôm kính bên trong, không gây thiệt hại về người.

Khẩn trương truy xét, lực lượng chức năng đã xác định và tiến hành bắt giữ Trần Chung Đức; đồng thời làm rõ sự có mặt của T.M.H tại hiện trường khi xảy ra sự việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Nguyên nhân vụ nổ súng bắt nguồn từ mâu thuẫn, cãi nhau giữa Đức với bố đẻ là ông P. Hai bố con tuyên bố, thách thức sẽ cho nhau "ăn chất bẩn".

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng, 5 vỏ đạn và 1 xe máy là phương tiện gây án. Đức khai nhận mua súng tự chế trên mạng xã hội. Hôm xảy ra sự việc, Đức cùng H. đèo nhau đến nhà ông P. Sau khi bắn chỉ thiên, Đức tiếp tục nã đạn vào cửa nhà bố đẻ.

Cơ quan An ninh Điều tra-CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Chung Đức về tội Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.