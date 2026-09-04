Nhân thân bất hảo của kẻ dùng dao đe dọa cướp tài sản trong siêu thị

ANTD.VN - Là người nghiện ma túy, toàn bộ số tiền kiếm được Lường Văn Tiến đều dùng để nuôi "nàng tiên trắng".

Như An ninh Thủ đô đã thông tin, Công an phường Đại Mỗ và Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội vừa phối hợp bắt giữ Lường Văn Tiến (SN 2000) trú tại xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La - đối tượng manh động dùng hung khí nguy hiểm tấn công nhân viên thu ngân cướp tài sản trong siêu thị.

Sau 48 giờ kiên trì theo dấu, tổ công tác của 2 đơn vị đã bắt giữ Lường Văn Tiến ở tổ dân phố Đồng Quan, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình trước khi đối tượng có dự định đón xe khách di chuyển vào các tỉnh phía Nam.

Thực hiện dẫn giải Lường Văn Tiến đến hiện trường vụ án

Trung tá Đinh Phúc Thành, Trưởng Công an phường Đại Mỗ thông tin, Lường Văn Tiến là người nghiện ma túy, từng có 1 tiền án vào năm 2023, bị TAND quận Bắc Từ Liêm xử 18 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đầu tháng 3-2025, sau khi thi hành án xong, Lường Văn Tiến xuống Hà Nội, hàng ngày đi làm thuê thợ sơn nhưng không có nơi cư trú cố định.

Ngày 30-8, khi Tiến đang ở xã Ứng Thiên, Hà Nội đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. "Hành trang" mang theo là 1 con dao mà Tiến nhặt được đường, dự định sử dụng để... phòng thân trong trường hợp bị phát hiện.

Lường Văn Tiến chỉ nơi cất giấu con dao gây án

Đang lang thang trong địa bàn xã Ứng Thiên, Tiến phát hiện 1 chiếc xe máy không gắn biển kiểm soát, ổ khóa vẫn còn cắm chìa, liền lấy trộm đem về khu vực Thanh Xuân để tìm người bán.

Tuy nhiên trên đường đi đến khu đô thị Trung Văn, phường Đại Mỗ, Hà Nội, trong lúc vào mua nước uống tại siêu thị, Tiến đã nảy ý định khác.

Khi nhân viên thu ngân mở khay tiền, Tiến thấy có nhiều tờ tiền các mệnh giá. Trong khi đó, bên ngoài siêu thị vào thời điểm đầu giờ chiều đường vắng, ít người qua lại, Tiến đã nảy sinh ý định cướp tiền.

Tiến liền quay vào cửa hàng mua 1 chiếc kem, mục đích để nhân viên thu ngân mở ngăn kéo ra để cất tiền rồi lợi dụng cướp số tiền trong đó.

Hung khí đối tượng mang theo

Để tạo áp lực lên nhân viên thu ngân, Tiến đã lấy con dao từ trong túi quần ra và đe dọa, yêu cầu đưa tiền. Với tinh thần cảnh giác, nhân viên thu ngân đã đóng khay cất tiền, lùi vào góc nhà.

Thấy vậy Tiến đã nhảy qua mặt quầy thu ngân để vào trong tiếp tục đe dọa, lấy chiếc điện thoại.

Sau khi lấy được điện thoại Tiến nhảy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát. Trên đường bỏ chạy, Tiến đi lòng vòng qua các tuyến phố rồi đến cửa hàng điện thoại tại phường Kiến Hưng, Hà Nội bán chiếc điện thoại vừa cướp được.

Sau khi có tiền, Tiến đã lên mạng để đặt mua ma túy của một người đàn ông với giá 500.000 đồng, mang đến nhà trọ của Lò Văn Tuấn (SN 1999) trú tại xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La để cùng Tuấn và Lường Văn Hoàng (SN 1994) trú tại xã Chiềng La, tỉnh Sơn La sử dụng ma túy.

Đối tượng Lường Văn Tiến

Tại đây, Tiến đã cất con dao gây án vào trong góc tường nhà trọ. Đến khoảng 17h cùng ngày Tiến đăng bài rao bán chiếc xe máy trộm cắp được với giá 1,5 triệu đồng.

Sau đó, Tiến di chuyển về phường Chương Mỹ, Hà Nội xin việc làm nhưng không được. Để tránh sự phát hiện và truy đuổi của lực lượng Công an, Tiến đã vứt chiếc áo khoác tại bờ tường Trung tâm thể thao phường Chương Mỹ, đặt "xe ôm công nghệ" lẩn trốn xuống khu vực phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình và bị tổ công tác Phòng CSHS và Công an phường Đại Mỗ bắt giữ tại đây.

Mở rộng điều tra, trong quá trình rà soát tại nhà trọ của Lò Văn Tuấn ở ngõ 336 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Đại Mỗ phát hiện ngoài Tuấn và Hoàng có biểu hiện sử dụng ma túy thì tại phòng trọ bên cạnh có Cao Xuân Cường (SN 1997) trú tại xã La Nan, tỉnh Gia Lai; Nguyễn Văn Châu (SN 2000) trú tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị cũng có biểu hiện sử dụng ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá.

Xác định đây là tụ điểm các đối tượng công nhân lao động thuê trọ và thường xuyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổ công tác đã liên hệ bàn giao số đối tượng trên cho Công an phường Thanh Xuân giải quyết tiếp theo thẩm quyền.

Ngày 2-9-2026, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ đối với Lường Văn Tiến về hành vi cướp tài sản; tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, đề xuất xử lý đối với Lường Văn Tiến về hành vi trộm cắp tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.