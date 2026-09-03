Thầy lang dùng que gỗ, bút chì chữa... bách bệnh

ANTD.VN - Việc chữa bệnh của Nguyễn Văn Mạnh không giống ai. Anh ta dùng tay bấm huyệt, vỗ tai hoặc dùng que gỗ, bút chì chọc vào cơ thể để “thông mạch”, kéo lưỡi, vặn tai… khiến người bệnh đau đớn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977) ở phường Đồng Nguyên, Bắc Ninh và Ma Văn Tân (SN 1991) thường trú tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Mạnh là đối tượng tự xưng là “thầy”, lập ra sở “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu”, ở tổ dân phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Thời gian qua, Mạnh đã tự nhận mình chữa được bách bệnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan Công an

Nguyễn Văn Mạnh chỉ học hết lớp 7, từng làm nhiều nghề như thợ xây, thợ đắp hoa văn, phù điêu, buôn bán cây cảnh… Năm 2007, Mạnh tự xưng là thầy rồi lập điện thờ Phật, Thánh tại nhà và hoạt động tâm linh tự phát, xem bói, cúng bái giải hạn, phong thủy mộ phần, phong thủy dương trạch, trừ tà, trừ quỷ.

Từ năm 2010, Nguyễn Văn Mạnh bắt đầu khám, chữa các loại bệnh như ung thư, u bướu, gan, tim mạch, phổi, câm điếc bẩm sinh, tự kỷ, tăng động... dù bản thân không hề được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ hay giấy phép đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh và bán thuốc.

Từ năm 2026, nhờ sự giúp sức quảng cáo của Ma Văn Tân, cơ sở khám chữa bệnh “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu của Nguyễn Văn Mạnh dần dần đông khách. Quá trình khám, chữa bệnh thì Nguyễn Văn Mạnh đã sử dụng các phương pháp điều trị do mình tự nghĩ ra, không có căn cứ cơ sở khoa học nào chứng minh hiệu quả.

Đối tượng Ma Văn Tân tại cơ quan Công an

Khi bệnh nhân đến khám, Mạnh chữa bệnh bằng cách dùng tay bấm huyệt, vỗ tai hoặc dùng que gỗ, bút chì chọc vào cơ thể của bệnh nhân để “thông mạch” chữa bệnh, thậm chí kéo lưỡi, vặn tai… khiến người bệnh đau đớn.

Mạnh quảng cáo không lấy tiền khám nhưng thực chất "móc túi" từ vài triệu tới vài chục triệu đồng bằng cách định hướng, chỉ định bệnh nhân phải điều trị lâu dài, phải dùng thuốc uống của anh ta tự chế mới khỏi bệnh. Việc nấu thuốc, bán thuốc và thu tiền bán thuốc thì Nguyễn Văn Mạnh giao cho vợ thực hiện.

Đối tượng mà Mạnh nhắm tới là những gia đình có con em bị khuyết tật như câm, điếc bẩm sinh, tăng động… bởi những gia đình này hầu hết đã chữa bệnh ở nhiều nơi, kiệt quệ về tài chính nên khi nghe quảng cáo là chữa không mất tiền, họ đã tìm đến.

Qua xác minh, CBCS Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định việc chữa bệnh của Nguyễn Văn Mạnh không được cấp phép, không có cơ sở khoa học.

Thuốc Mạnh bán cho người bệnh đều do Nguyễn Văn Mạnh nghĩ ra, tự chế từ các loại thảo dược được mua ở chợ và một số cửa hàng thuốc, không đăng ký, không có giấy phép lưu hành, không có căn cứ khoa học chứng minh công năng, tác dụng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Mạnh khai nhận, bản thân không hiểu biết về khoa học, chưa học qua bất cứ khoá học nào về y tế, khám chữa bệnh, cũng không hiểu gì về thuốc.

Còn Ma Văn Tân vốn có con bị bệnh tự kỷ nên đưa đến cơ sở của Mạnh để chữa. Dù bệnh của con không khỏi nhưng vì kiếm tiền bất chính nên Tân đã phối hợp với Mạnh lừa đảo bằng cách quay clip, đưa lên mạng để quảng cáo việc chữa bệnh cho Mạnh.

Tân còn quảng cáo thầy Mạnh đã chữa khỏi bệnh tự kỷ cho 2 con của mình khiến các bệnh nhân khác tin tưởng; cũng là người trực tiếp tham gia hỗ trợ Mạnh trong quá trình khám, chữa bệnh và tư vấn bán thuốc cho người bệnh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Văn Mạnh và Ma Văn Tân đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người bệnh và người nhà bệnh nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với số tiền hàng tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.