Bộ Công an thông tin diễn biến mới trong quá trình điều tra mở rộng các vụ án liên quan đến Phú Lê, Huấn 'hoa hồng'

ANTD.VN - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 3-9, nhiều câu hỏi đã được nêu ra với đại diện Bộ Công an, trong đó có việc xử lý các Facebooker, Tiktoker nổi tiếng có hành vi vi phạm pháp luật thời gian qua.

Thông tin với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, đối với vụ án liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn "Hoa Hồng"), đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hành vi kinh doanh trên nền tảng TikTok nhưng để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, cơ quan điều tra xác định tổng doanh thu tạm tính là hơn 300 tỷ đồng.

Đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đây là diễn biến mới. Qua mở rộng công tác điều tra, Cơ quan điều tra phát hiện đối tượng Bùi Xuân Huấn lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo những nội dung thể hiện bản thân có các thông tin biết trước kết quả xổ số trong ngày. Trên cơ sở đó, nhiều cá nhân đã theo thông tin này và chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn để được cho các thông tin về số lô, số đề có khả năng trúng cao.

Tuy nhiên, khi tham gia đánh các số lô, số đề này đã không trúng, và khi đòi lại tiền thì đối tượng không trả và chiếm đoạt. Trên cơ sở tố cáo, tố giác của các cá nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.

Về vụ án liên quan đến đối tượng Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố 13 bị can về 4 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa dối khách hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Lê Văn Phú về các tội liên quan đến kế toán và hóa đơn; bước đầu xác định tổng tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng.

Đồng thời, Cơ quan điều tra khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương (biệt danh "Cô giáo Hương") về hành vi Lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng.

Diễn biến mới trong vụ án này là Cơ quan điều tra khởi tố 1 bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến đối tượng Nguyễn Thị Nhuần, trú tại Hải Phòng. Nhuần đã liên hệ với các đối tượng để nhằm môi giới chạy án. Hành vi của đối tượng phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và ngày 24-8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nhuần tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Từ những vụ án này, chúng ta phải nhìn thấy là bên cạnh rất nhiều lợi ích trên không gian mạng, trên mạng xã hội, đây cũng là không gian có nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật. Chúng tôi đề nghị mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình một "lá chắn tự thân", phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản chia sẻ và nhấn mạnh không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý theo đúng quy định. "Chúng tôi cũng rất mong muốn có sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để cùng xây dựng mạng xã hội thực sự an toàn, lành mạnh, văn minh. Và mỗi cá nhân khi tham gia trên mạng xã hội sẽ góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp cũng như đóng góp cho sự phát triển nói chung", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ.