Trang bị hành trang an toàn cho tân sinh viên

ANTD.VN - Ngày 11/6, Công an phường Dương Nội (Thành phố Hà Nội) tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật và các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật cho các tân sinh viên Trường Đại học Phenikaa...

Hội nghị có sự tham gia của hơn 4.000 sinh viên Đại học Phenikaa

Trung tá Ngô Ngọc Nam, Phó Trưởng Công an phường Dương Nội chủ trì hội nghị. Tham dự có Đại úy Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an phường; Thiếu tá Đặng Quốc Hùng và Đại úy Nguyễn Văn Hải trong vai trò báo cáo viên, cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an phường, về phái Đại học Phenikaa có sự tham gia của hơn 4.000 sinh viên tại hội trường và qua kênh trực tuyến.

Trung tá Ngô Ngọc Nam, Phó Trưởng Công an phường Dương Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tá Ngô Ngọc Nam, Phó Trưởng Công an phường Dương Nội đã thông tin khái quát về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thủ đoạn, diễn biến tội phạm tiềm ẩn nhiều phức tạp, đặc biệt là sự trẻ hóa của các đối tượng vi phạm pháp luật là học sinh, sinh viên. Các hành vi ngày càng manh động và có sự tiếp tay, tổ chức thông qua không gian mạng...

Trước các nguy cơ hiện hữu, đồng chí Phó Trưởng Công an phường Dương Nội khuyến cáo mỗi sinh viên phải tự trang bị bản lĩnh, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc "3 KHÔNG":

KHÔNG tham gia các hội nhóm tiêu cực; không tụ tập đua xe, lạng lách hay mang hung khí gây rối trật tự công cộng.

KHÔNG thử, không sử dụng, không tiếp tay cho ma túy, các loại thuốc lá điện tử và chất kích thích.

KHÔNG cho mượn tài khoản ngân hàng, không tham gia đánh bạc trực tuyến hay các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Đại uý Nguyễn Văn Hải, cán bộ Tổ PCTP, Công an phường Dương Nội tuyên truyền các kiến thức về phòng ngừa tội phạm hình sự, ma tuý, tội phạm trên không gian mạng...

Tiếp nối chương trình, các báo cáo viên thuộc Công an phường Dương Nội đã trực tiếp truyền đạt hai chuyên đề trọng tâm, bóc tách cụ thể các thủ đoạn tội phạm và vi phạm pháp luật phổ biến hiện nay.

Tại chuyên đề thứ nhất về phòng ngừa tội phạm hình sự, ma túy và trên không gian mạng, báo cáo viên của công an phường Dương Nội chỉ rõ thực trạng gây rối trật tự công cộng do thanh thiếu niên điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, mang theo hung khí đang có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng triệt để lợi dụng mạng xã hội lập hội nhóm kín để lôi kéo tụ tập.

Các em sinh viên được trực tiếp giải đáp các thắc mắc liên quan đến pháp luật

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về tình trạng ma túy "núp bóng" dưới dạng thuốc lá điện tử, tinh dầu ma túy tổng hợp... Đã có nhiều sinh viên do thiếu hiểu biết, hám lợi bị lôi kéo tham gia vận chuyển (shipper) ma túy, dẫn đến những hậu quả pháp lý nặng nề. Đồng thời, sinh viên cũng cần tuyệt đối tránh xa các hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài, cá độ trên không gian mạng - nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh nợ nần, kéo theo các tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, Công an phường Dương Nội tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Tiếp nối chương trình về nội dung Luật Giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông, bằng các phương pháp dí dỏm và gần gũi cán bộ công an phường chỉ ra, chấn chỉnh các hành vi vi phạm phổ biến trong giới trẻ. Tình trạng học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, đỗ xe sai quy định vẫn diễn ra. Đặc biệt, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các hành vi mang tính chất chống đối như: che, tháo biển số để né tránh phạt nguội, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, "độ" xe và nẹt pô gây mất an ninh trật tự tại các khu dân cư.

Buổi tuyên truyền trang bị những kiến thức về pháp luật cho các em sinh viên, chuẩn bị cho các em "sức đề kháng" trước những thủ đoạn tội phạm luôn rình rập

Công an phường Dương Nội mong muốn tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám hiệu nhà trường trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Đồng thời, nhắc nhở, khuyến cáo toàn thể sinh viên luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân trước các cạm bẫy của tội phạm.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc bộc lộ nguy cơ mất an ninh trật tự, sinh viên cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an qua đường dây nóng 113 hoặc số điện thoại trực ban Công an phường Dương Nội: 02433581010 để lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ và xử lý - Trung tá Ngô Ngọc Nam, Phó trưởng Công an phường Dương Nội cho biết.