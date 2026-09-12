Cảnh báo: Thuốc lá điện tử chứa ma túy

ANTD.VN - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây quy mô lớn bơm ma túy Etomidate vào tinh dầu thuốc lá điện tử. Các đối tượng ngụy trang ma túy hệt như sản phẩm thông thường, rao bán công khai trên mạng xã hội từ 2–3 triệu đồng/sản phẩm và tuồn hàng nghìn mặt hàng ra toàn quốc. Hình thức ngụy trang này cực kỳ khó nhận biết bằng mắt thường, tiềm ẩn nguy cơ khiến người trẻ vô tình sa vào ma túy, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và gia đình nâng cao cảnh giác.