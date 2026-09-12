An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Multimedia

Cảnh báo: Thuốc lá điện tử chứa ma túy

Tn

ANTD.VN - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây quy mô lớn bơm ma túy Etomidate vào tinh dầu thuốc lá điện tử. Các đối tượng ngụy trang ma túy hệt như sản phẩm thông thường, rao bán công khai trên mạng xã hội từ 2–3 triệu đồng/sản phẩm và tuồn hàng nghìn mặt hàng ra toàn quốc.  Hình thức ngụy trang này cực kỳ khó nhận biết bằng mắt thường, tiềm ẩn nguy cơ khiến người trẻ vô tình sa vào ma túy, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và gia đình nâng cao cảnh giác.

Tin liên quan

Video khác

Xem theo ngày:
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng