Đột nhập trường mầm non trộm cắp máy tính

Ngày 4-6-2026, Công an phường Tây Tựu tiếp nhận đơn trình báo của đại diện trường Mầm non Phú Minh về việc nhà trường bị mất nguyên 1 bộ máy tính với tổng trị giá gần 15 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tây Tựu đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng nghi vấn, thu thập tài liệu, hình ảnh liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Đối tượng Trịnh Tuấn Cường

Quá trình điều tra ban đầu xác định Trịnh Tuấn Cường (SN 2006) trú tại phường Hải Dương, TP Hải Phòng là đối tượng có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tại trường mầm non.

Tại cơ quan Công an, Trịnh Tuấn Cường đã khai nhận, rạng sáng 4-6, lợi dụng sơ hở, Cường đột nhập vào lớp học, tháo lấy các thiết bị máy tính, sau đó mang tài sản đi cất giấu và bán một phần để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an phường Tây Tựu đã thu giữ được một số vật chứng liên quan, tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.