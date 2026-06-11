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'Mổ xẻ' cấu tạo thiết bị 'qua mặt' hệ thống quản lý, giúp tài xế taxi gian lận doanh thu

Chu Hương

ANTD.VN - Từ việc quan sát nguyên lý hoạt động của hệ thống cảm biến hồng ngoại trên xe taxi, đối tượng đã tự nghiên cứu, sao chép tín hiệu và chế tạo thiết bị điện tử có khả năng đánh lừa hệ thống quản lý, giúp tài xế thu tiền khách nhưng không ghi nhận doanh thu. Thủ đoạn lợi dụng kiến thức công nghệ để sản xuất thiết bị gian lận với chi phí rẻ nhưng hậu quả lớn đang đặt ra cảnh báo về một phương thức phạm tội mới trong thời đại số.

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