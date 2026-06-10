Bắt nam thanh niên mua bán cần sa

Vào khoảng 15h45 ngày 22/5/2026, tổ công tác Công an phường Vĩnh Tuy tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn tại trước số 127 Kim Ngưu. Tại chỗ nam thanh niên khai nhận tên N.P.A.M (SN 2004, HKTT: Nghĩa Dân, Hưng Yên) là shipper đang giao một gói hàng cho một thanh niên khác. Qua kiểm tra, trong gói hàng là ma túy cần sa. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ T.V.M (SN 1999, HKTT: Kim Liên, Hà Nội). Tang vật thu giữ tại nhà của đối tượng T.V.M là 107,186 gam ma túy cần sa.

Đấu tranh khai thác, T.V.M khai nhận do cần tiền nên M đã lên mạng xã hội tìm việc thì thấy có người đăng tuyển việc làm lương 15 triệu đến 100 triệu đồng/tháng. M nhắn tin để xin làm thì được biết công việc là nhận ma túy cần sa bán cho khách khi có người mua. Vì cần tiền nên M đồng ý nhận làm. Đến thời điểm bị bắt M đã giao "hàng" cho 2 đối tượng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.