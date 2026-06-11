Triệt phá đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia từ Camphuchia về Việt Nam

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh và xuyên quốc gia từ Camphuchia về Việt Nam.

Quá trình điều tra, căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan tố tụng đã khởi tố và ra Lệnh tạm giam đối với 6 bị can gồm: Hồ Thị Mai Thanh (SN 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP. HCM); Huỳnh Đại Phú (SN 2000, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Bùi Nguyễn Yến Nhi (SN 1990, trú tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Thao (SN 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (SN 1991, cùng trú tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Hương (SN 1980, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Buôn lậu".

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới và nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh, các đối tượng đã câu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp.

Sau khi đưa trót lọt vàng về Việt Nam, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan chức năng.

Đây là đường dây buôn lậu có quy mô lớn, tính chất đặt biệt nghiêm trọng, có sự liên thông nhiều địa bàn trả dài từ Tây Ninh đến TP. HCM, Đồng Nai, Thanh Hóa. Các đối tượng có sự cảnh giác cao độ, chỉ liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, Whatsapp, Zalo, đồng thời phương thức thanh toán chỉ giao dịch tiền mặt, không nhận tiền chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Tang vật của vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.