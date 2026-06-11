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Điều tra vụ việc liên quan đến phương tiện có dấu hiệu bị tẩy xóa số khung, số máy

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PV

ANTD.VN - Công an phường Việt Hưng, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ việc liên quan đến phương tiện là xe mô tô có dấu hiệu bị tẩy xóa số khung, số máy do tổ công tác Y2/KH141 - CATP Hà Nội bàn giao ngày 9/5/2026.

Phương tiện có đặc điểm như sau: 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, không đeo biển kiểm soát; Số khung số máy có dấu hiệu bị tẩy xóa; Số máy thể hiện số: JC52E....; Số khung thể hiện số: RLHJC5205...Xe đã qua sử dụng.

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Chiếc xe chưa xác định được chủ sở hữu

Đến nay Công an phường Việt Hưng, TP Hà Nội chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện nêu trên.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh chủ sở hữu của phương tiện, Công an phường Việt Hưng, TP Hà Nội thông báo thông tin, hình ảnh, đặc điểm phương tiện.

Khi có thông tin liên quan hoặc xác định là chủ sở hữu phương tiện nêu trên, đề nghị công dân liên hệ Công an phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, địa chỉ: số 2 phố Lý Sơn, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội; Gặp đồng chí Hoàng Văn Hoàn - Điều tra viên, số điện thoại 0976.300.760, để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định của pháp luật.

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#Công an phường Việt Hưng

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