Tây Âu trải qua tháng 6 và 7 nóng nhất trong lịch sử

ANTD.VN - Tây Âu vừa trải qua hai tháng đầu mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận, trong khi nắng nóng, hạn hán và cháy rừng ngày càng nghiêm trọng trên khắp khu vực.

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Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU), nhiệt độ trung bình tại Tây Âu trong tháng 6 và 7 năm nay đạt 21,62 độ C, vượt kỷ lục được thiết lập vào cùng kỳ năm 2022.

Copernicus cho rằng con số trên phản ánh "tình trạng nắng nóng kéo dài bất thường" trong mùa hè năm nay. Độ ẩm của đất tại nhiều nơi thậm chí thấp hơn đáng kể so với tháng 7-2022, thời điểm Tây Âu trải qua một đợt hạn hán nghiêm trọng.

"Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các hiện tượng nắng nóng cực đoan, trong đó nhiệt độ cao và hạn hán ngày càng tác động, thúc đẩy lẫn nhau", bà Samantha Burgess thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu, đơn vị vận hành Copernicus, nhận định.

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Trong tháng 7, tình trạng khô hạn nghiêm trọng được ghi nhận tại nhiều quốc gia Tây và Trung Âu, trong đó có Pháp, Tây Ban Nha, Áo và Hungary. Anh, Ireland và một phần Iceland cũng chịu ảnh hưởng.

Mực nước trên nhiều con sông lớn xuống thấp bất thường, đặc biệt là sông Seine, Rhine và Danube. Tình trạng này đã ảnh hưởng tới vận tải đường thủy, hoạt động tưới tiêu và sản xuất năng lượng tại một số quốc gia châu Âu.

Nắng nóng kết hợp với tình trạng khô hạn cũng khiến cháy rừng bùng phát mạnh. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất xuất hiện những điều kiện thời tiết có nguy cơ gây cháy cực cao tại châu Âu.

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Pháp và Tây Ban Nha trong mùa hè năm nay đã phải đối phó với những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Những đám cháy lớn cũng xuất hiện tại các khu vực khác của châu Âu cũng như Tây Bắc nước Mỹ và Canada.

Không chỉ trên đất liền, nhiệt độ đại dương cũng đang thiết lập những kỷ lục đáng lo ngại. Copernicus cho biết nhiệt độ bề mặt đại dương trung bình toàn cầu trong tháng 7 đạt 20,96 độ C, mức cao kỷ lục và vượt con số được ghi nhận năm 2023. Đây là tháng thứ hai liên tiếp nhiệt độ đại dương lập kỷ lục.

Theo Giám đốc Copernicus Carlo Buontempo, các đợt nắng nóng trên biển quanh châu Âu cùng hiện tượng El Nino mạnh đang hình thành ở Thái Bình Dương là những nguyên nhân quan trọng. Ông cảnh báo thế giới có thể đang đối mặt với một đợt El Nino "rất lớn", thậm chí chưa từng có về cường độ.

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El Nino là pha nóng của một chu kỳ khí hậu tự nhiên, làm nhiệt độ nước biển tại vùng nhiệt đới Thái Bình Dương tăng lên và có thể gây ra hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán và lũ lụt trên phạm vi toàn cầu. Khi kết hợp với sự nóng lên do phát thải khí nhà kính, El Nino có thể tiếp tục đẩy nhiệt độ Trái đất lên những mức mới.

Copernicus cho biết tháng 7 vừa qua cũng là tháng 7 nóng thứ hai trong lịch sử trên phạm vi toàn cầu, với nhiệt độ không khí bề mặt trung bình cao hơn 1,47 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900.

Theo ông Buontempo, 11 năm gần đây đều nằm trong nhóm những năm nóng nhất từng được ghi nhận. Các nhà khoa học dự báo nhiệt độ trung bình toàn cầu có khả năng tiếp tục thiết lập kỷ lục mới vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027.