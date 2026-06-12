Nâng cao kỹ năng, tính chủ động PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở

ANTD.VN - Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), sáng 12-6, UBND phường Ngọc Hà (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2026 dành cho lực lượng PCCC cơ sở cùng người đứng đầu các cơ sở thuộc Phụ lục I Nghị định số 105 của Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Đỗ Hà Thanh khẳng định, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh cùng sự gia tăng của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nguy cơ phát sinh cháy, nổ luôn tiềm ẩn nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Đỗ Hà Thanh phát biểu tại hội nghị

Để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư, UBND phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Các học viên được nghe phổ biến, cập nhật những quy định mới của Luật PCCC và CNCH

Trong chương trình huấn luyện, các học viên được cập nhật những điểm mới của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh nội dung lý thuyết, báo cáo viên của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực số 8, Phòng PC07 - Công an thành phố Hà Nội đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn về phòng ngừa cháy do sự cố điện, nguồn nhiệt, quản lý vật liệu dễ cháy và kỹ năng tổ chức thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Điểm nhấn của khóa huấn luyện là phần thực hành với nhiều tình huống giả định sát thực tế. Các học viên trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay, triển khai phương tiện chữa cháy ban đầu, thực hành cứu người bị nạn, sơ cấp cứu và phối hợp xử lý các tình huống cháy, nổ. Kết thúc khóa học, học viên sẽ tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả để được cấp chứng nhận nghiệp vụ theo quy định.

Các học viên thực hành kỹ năng cứu người bị nạn, sơ cấp cứu và xử lý các tình huống PCCC & CNCH

Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, lãnh đạo UBND phường yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức lớp học, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị phục vụ huấn luyện, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC đến từng hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Thông qua đợt bồi dưỡng nghiệp vụ lần này, phường Ngọc Hà tiếp tục củng cố lực lượng PCCC cơ sở vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ những phút đầu, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.