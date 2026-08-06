Những người giữ bình yên nơi cửa ngõ bầu trời Thủ đô

ANTD.VN - Từ phân luồng giao thông, hướng dẫn hành khách hoàn thiện thủ tục, kiểm tra hộ chiếu, thị thực, nhận diện các dấu hiệu nghi vấn đến bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho từng chuyến bay, mỗi ca trực đều đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, sự chính xác và tác phong chuyên nghiệp. Không chỉ là lực lượng giữ vững "lá chắn" an ninh nơi cửa ngõ hàng không quốc gia, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Bộ Công an còn để lại ấn tượng về một Việt Nam thân thiện, văn minh trong mắt bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hàng không an toàn, thông suốt và hiện đại.