Bế mạc Chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân 2026

ANTD.VN - Ngày 6/8, tại Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức Lễ bế mạc Chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026, khép lại hơn một tuần tranh tài sôi nổi của khoảng 4.700 cán bộ, chiến sĩ, vận động viên đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu tại Lễ bế mạc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao đánh giá, vòng chung kết năm nay được tổ chức thành công với sự tham gia của 27 đội tuyển quân sự và 81 đội tuyển thể thao. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ thi đấu nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Công tác chính trị, Công an thành phố Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành của địa phương. Hội thao đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân theo dõi, cổ vũ, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, điểm nổi bật của hội thao là nhiều nội dung thi đấu mới lần đầu được đưa vào tổ chức, bám sát yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng như bắn súng ban đêm, bơi trên sông Hàn, pickleball cùng nhiều nội dung kỹ, chiến thuật khác. Thực tiễn thi đấu cho thấy các đơn vị đã nhanh chóng thích ứng, thể hiện tinh thần quyết tâm cao và đạt nhiều kết quả tích cực ở các nội dung mới.

Lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Đà Nẵng trao giải toàn đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN

Định hướng cho các kỳ hội thao trong thời gian tới, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cho biết Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục đổi mới nội dung thi đấu theo hướng bám sát yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Các nội dung mang tính kỹ thuật, hình thức sẽ từng bước được thay thế bằng các bài thi tổ chức tại thực địa, mô phỏng sát điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Địa hình, độ khó và cơ cấu các môn thi sẽ tiếp tục được điều chỉnh, mở rộng, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ chủ động rèn luyện toàn diện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Hội thao cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm đối với một số nội dung mới; đồng thời nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành điều lệnh, văn hóa ứng xử trong thi đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực và thượng tôn kỷ luật trong toàn lực lượng.

Trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN

Khép lại hội thao, Ban tổ chức đã trao 27 giải toàn đoàn cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) đoạt giải nhất toàn đoàn; 5 đơn vị đoạt giải nhì, 9 đơn vị đoạt giải ba và 12 đơn vị nhận giải khuyến khích.

Trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN

Ban tổ chức cũng trao 75 giải cá nhân, gồm 9 giải nhất, 26 giải nhì và 40 giải ba; trao 119 giải đồng đội, gồm 14 giải nhất, 52 giải nhì và 53 giải ba, ghi nhận thành tích của các vận động viên và tập thể tham gia hội thao.